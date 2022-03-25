24 семьи получили арендные квартиры в Мангистауской области

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - В селе Шетпе Мангистауского района 24 многодетные семьи получили квартиры по программе «Нұрлы жер». Жилье является арендным, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Строительство трехэтажного жилого дома на улице А. Утеуова в селе Шетпе было завершено в январе текущего года, после чего ключи от квартир вручили 24 семьям. Площадь каждого помещения составляет 45,6 квадратных метров.

Как отметили в акимате Мангистауского района, квартиры жильцам были предоставлены в порядке очередности по категории «многодетная семья». Всего по данной категории в районе в настоящее время зарегистрирован 131 человек.

Среди новоселов, получивших жилье по программе «Нұрлы жер», многодетная мать-одиночка Орынша Атшыбаева. Женщина поделилась впечатлениями от этой новости. Говорит, что в очередь на жилье как многодетная мама встала в 2015 году.

«Наличие крыши над головой - это особенное чувство для каждой семьи, для каждого ребенка. Детям, как и мне, очень понравился наш новый дом. Квартира уютная, комнаты просторные, светлые и теплые. Все условия созданы. Дом находится в центре, то есть очень удобное месторасположение. И все это благодаря господдержке, вряд ли мы сами смогли бы этого добиться», - поделилась Орынша Атшыбаева.