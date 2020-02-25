24 сайта по продаже наркотиков закрыли в Мангистау с начала года

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - В Мангистауской области выявлены и закрыты 24 сайта, размещавшие рекламу продажи наркотических веществ. Все сайты заблокированы. Об этом передает lada.kz со ссылкой на пресс-службу департамента полиции региона.

По данным пресс-службы ведомства, создание подобных сайтов квалифицируется, как пропаганда и незаконная реклама наркотических средств. За это предусмотрена ответственность по статье 423 КоАП РК, наказывается штрафом от 150 до 700 МРП, то есть от 378 750 до 1 767 500 тенге.

«Что касается тех, кто занимается распространением наркотиков, то их привлекают по статье 291 за сбыт к уголовной ответственности. Совместно с управлением местной полицейской службы ДП Мангистауской области обнаружено и уничтожено восемь граффити надписи в общественных местах города. Простой гражданин не замечает, что это реклама наркотиков. Потребители же в курсе дела, они через различные мессенджеры стараются приобрести наркотики», - рассказали в пресс-службе полиции региона.

Полицейские просят жителей проявлять активную гражданскую позицию в борьбе с наркопреступностью и сообщать им обо всех фактах преступлений, о которых им стало известно.

«Также напоминаем, что имеется управление по противодействию наркопреступности, номер WhatsApp +7 777 289 54 80, на который любой житель региона может оставить сообщение», - отметили в полиции.