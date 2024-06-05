24 ребенка из пострадавших от паводков районов Актюбинской области получили путевки на летний отдых, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу акимата.

В рамках социального проекта «Туған елге саяхат», реализуемого при поддержке фонда Samruk-Kazyna Trust, дети в течение 12 дней посетят известные культурно-исторические места в Астане, Бурабае, Алматы, Таразе, Туркестане и Байконуре.

— Мы верим, что дети заведут новых друзей, расширят свой кругозор от поездки на поезде и вернутся заряженные энергией перед следующим учебным годом. Более того, в этом году мы отдаем приоритет регионам, которые пострадали от паводков. Независимо от обстоятельств, наша задача — обеспечить счастливое детство», — сказала генеральный директор фонда развития социальных проектов фонда Альфия Адиева.

В проекте, направленном на воспитание патриотизма у подрастающего поколения, в этом году особое внимание уделено поддержке детей из многодетных и малообеспеченных семей, а также неполных семей, проживающих в пострадавших от паводков регионах.

Согласно списку, представленному акиматом, 24 детей из Актюбинской области примут участие в проекте «Туған елге саяхат».

Будут охвачены дети из пострадавших от паводков Северо-Казахстанской, Западно-Казахстанской, Костанайской, Акмолинской, Карагандинской и областей и области Улытау. Также в проекте примут участие 200 детей работников производственных профессий дочерних и зависимых организаций Группы компаний из отдаленных населенных пунктов, воспитывающиеся в многодетных, малообеспеченных или неполных семьях.

Помимо экскурсионного досуга, на протяжении всего пути со школьниками будут работать вожатые и педагоги, предусмотрены кружки по интересам, интеллектуальные и спортивные игры и многое другое.

Социальный проект будет проходить в два сезона, в каждом из которых примут участие 200 детей в возрасте 10-15 лет.