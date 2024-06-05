24 ребенка из пострадавших от паводков районов Актюбинской области получили путевки на летний отдых
24 ребенка из пострадавших от паводков районов Актюбинской области получили путевки на летний отдых, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу акимата.
В рамках социального проекта «Туған елге саяхат», реализуемого при поддержке фонда Samruk-Kazyna Trust, дети в течение 12 дней посетят известные культурно-исторические места в Астане, Бурабае, Алматы, Таразе, Туркестане и Байконуре.
— Мы верим, что дети заведут новых друзей, расширят свой кругозор от поездки на поезде и вернутся заряженные энергией перед следующим учебным годом. Более того, в этом году мы отдаем приоритет регионам, которые пострадали от паводков. Независимо от обстоятельств, наша задача — обеспечить счастливое детство», — сказала генеральный директор фонда развития социальных проектов фонда Альфия Адиева.
В проекте, направленном на воспитание патриотизма у подрастающего поколения, в этом году особое внимание уделено поддержке детей из многодетных и малообеспеченных семей, а также неполных семей, проживающих в пострадавших от паводков регионах.
Согласно списку, представленному акиматом, 24 детей из Актюбинской области примут участие в проекте «Туған елге саяхат».
Будут охвачены дети из пострадавших от паводков Северо-Казахстанской, Западно-Казахстанской, Костанайской, Акмолинской, Карагандинской и областей и области Улытау. Также в проекте примут участие 200 детей работников производственных профессий дочерних и зависимых организаций Группы компаний из отдаленных населенных пунктов, воспитывающиеся в многодетных, малообеспеченных или неполных семьях.
Помимо экскурсионного досуга, на протяжении всего пути со школьниками будут работать вожатые и педагоги, предусмотрены кружки по интересам, интеллектуальные и спортивные игры и многое другое.
Социальный проект будет проходить в два сезона, в каждом из которых примут участие 200 детей в возрасте 10-15 лет.