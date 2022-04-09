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    08:54, 09 Апрель 2022 | GMT +6

    24 пациента с коронавирусом находятся в тяжелом состоянии – Минздрав РК

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Лечение от коронавируса в Казахстане продолжают получать 2 130 человек. В тяжелом состоянии находятся 24 пациента, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Межведомственной комиссии по нераспространению коронавируса в РК.

    На 9 апреля лечение от коронавируса в Казахстане продолжают получать 2 130 человек (1 117 КВИ+ и 1 013 КВИ-), из них:

    · в стационарах находятся 226 пациентов,

    · на амбулаторном уровне – 1 904 пациентов.

    Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

    · в тяжелом состоянии – 24 пациента,

    · в состоянии крайней степени тяжести – 1 пациент,

    · на аппарате ИВЛ – 3 пациента.

    Напомним, за прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 14 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.



    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Минздрав РК
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