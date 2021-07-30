+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 24 °С
Алматы: 24 °С
USD 424.99 EUR 504.21
RUB 5.81 CNY 65.66
Скачать
Новости
Вся лента >>>

24 объекта исключили из проекта «Ashyq» в ВКО

30 Июля 2021 14:53
Поделиться:
24 объекта исключили из проекта «Ashyq» в ВКО

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ – В Восточно-Казахстанской области исключены из проекта «Ashyq» 24 объекта, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Лечение одного больного коронавирусом обходится государству в 1 миллион тенге
Аким ВКО Даниал Ахметов стал донором иммунной плазмы Той на 100 человек остановили в Арыси В Семее из заточения спасены ребенок и животное

«Более трех месяцев в области работает приложение «Ashyq», позволяющее определять статус посетителей учреждений с помощью QR-кода, объединенное с общей базой данных ПЦР. С помощью этого приложения около 600 организаций получили преимущества в условиях строгих карантинных ограничений. В настоящее время в области установлены 59 организаций, больше всего использующих QR-коды: в Усть-Каменогорске - 17, в Семее - 37, в городах Риддер и Курчатов, а также в Уржарском, Аягозском, Куршумском районах по 1 организации присоединились к проекту «Ashyq». Среди этих предприятий есть пункты общественного питания, культурные, спортивные и бизнес-объекты. Определены организации, которые должны быть выведены из проекта «ASHYQ». В связи с нарушениями требований карантина из проекта исключены 24 объекта. В том числе, в Усть-Каменогорске - 8, в Семее - 4, в Алтайском районе - 6, в Уржарском - 2, в Абайском, Жарминском, Зайсанском, Катонкарагайском районах по 1 объекту. Среди них торговые объекты, санитарно-курортные и государственные учреждения», – сообщили в информационном центре ВКО.

Напомним, с 27 июля в Восточно-Казахстанской области вступили в силу новые карантинные ограничения.


Подписывайтесь на наш канал:

#Бизнес   #Восточно-Казахстанская область   #Здравоохранение   #Регионы   #Ashyq  
Поделиться:

Автор:

Мейрамбек Байгарин

Новости по теме
Лечение одного больного коронавирусом обходится государству в 1 миллион тенге
Аким ВКО Даниал Ахметов стал донором иммунной плазмы
Той на 100 человек остановили в Арыси
В Семее из заточения спасены ребенок и животное
Популярное
1 Ashyq и «темно-красная зона» - вышло новое постановление главного санврача
2 Новые ограничения введут в Карагандинской области со 2 августа
3 Президенту доложили о подготовке к учебному году
4 Свыше 300 тонн песка пытались незаконно перевезти в Алматинской области
5 За увеселительными заведениями «следят» в Карагандинской области
Читайте также
Две бройлерных фабрики строят в СКО
Юрий Севостьянов: Население с пониманием должно относится к противоэпидемическим мероприятиям
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Индира Марат
Индира Марат
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гук Влада
Гук Влада
954-047
rusred@inform.kz

Архив