24 объекта исключили из проекта «Ashyq» в ВКО

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ – В Восточно-Казахстанской области исключены из проекта «Ashyq» 24 объекта, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Более трех месяцев в области работает приложение «Ashyq», позволяющее определять статус посетителей учреждений с помощью QR-кода, объединенное с общей базой данных ПЦР. С помощью этого приложения около 600 организаций получили преимущества в условиях строгих карантинных ограничений. В настоящее время в области установлены 59 организаций, больше всего использующих QR-коды: в Усть-Каменогорске - 17, в Семее - 37, в городах Риддер и Курчатов, а также в Уржарском, Аягозском, Куршумском районах по 1 организации присоединились к проекту «Ashyq». Среди этих предприятий есть пункты общественного питания, культурные, спортивные и бизнес-объекты. Определены организации, которые должны быть выведены из проекта «ASHYQ». В связи с нарушениями требований карантина из проекта исключены 24 объекта. В том числе, в Усть-Каменогорске - 8, в Семее - 4, в Алтайском районе - 6, в Уржарском - 2, в Абайском, Жарминском, Зайсанском, Катонкарагайском районах по 1 объекту. Среди них торговые объекты, санитарно-курортные и государственные учреждения», – сообщили в информационном центре ВКО.

Напомним, с 27 июля в Восточно-Казахстанской области вступили в силу новые карантинные ограничения.