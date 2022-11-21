24 ноября в Астане откроется международная выставка «Kaztraffic-2022»

21 Ноября 2022, 13:45

21 Ноября 2022, 13:45

24 ноября в Астане откроется международная выставка «Kaztraffic-2022»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – 24 ноября в международном выставочном центре EXPO при официальной поддержке Министерства индустрии и инфраструктурного развития состоится открытие международной выставки «Kaztraffic-2022», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Международная выставка «Kaztraffic-2022», которая пройдет в течение двух дней, объединит цели и интересы представителей научно-технического направления, IT-индустрии, авиации, аграрного сектора, всех видов промышленного производства, добывающего комплекса, строительства и жилищно-коммунального хозяйства.

В павильонах «Kaztraffic-2022» пройдут презентации дорожно-строительной техники, новых материалов, оборудования и приборов, которые в обозримом будущем буквально перевернут привычное представление о строительстве дорог и устройстве транспортной инфраструктуры. Предприятия Казахстана, США, Украины, России, Беларуси, Германии, Франции представят свои лучшие разработки в области дорожного строительства, ремонта и содержания дорог. Отдельно будет представлена экспозиция Турции, организованная партнером выставки Bosphorus Expo города Стамбула. В рамках выставка также состоится ярмарка вакансий. Это уникальная возможность подобрать наилучшее предложение о работе.

Насыщенная деловая программа «Кaztraffic-2022» предусматривает также возможность персональных переговоров, а также встречи в формате конференции «Перспективы развития автодорожной отрасли», где каждый может получить исчерпывающую информацию о действующих и планируемых проектах КАД МИИР РК, АО НК «Қазавтожол», РГП «Национальный центр качества дорожных активов», АО КаздорНИИ.

О текущей деятельности и достигнутых результатах работы этих и подведомственных им организаций будет представлена развернутая информация в формате презентаций и выступлений на пленарных сессиях «Кaztraffic-2022».

Один из постоянных организаторов мероприятия - АО «Казахстанский дорожный научно-исследовательский институт». Накопив за более чем полувековую историю колоссальный опыт и результаты в своей научно-технической деятельности, институт сегодня активно участвует в реализации ключевых национальных проектов.

Национальный центр качества дорожных активов Министерства индустрии обеспечивает контроль качества строительства, ремонта и эксплуатации автомобильных дорог. На сегодняшний день Центр качества активно внедряет элементы цифровизации для обеспечения высокой эффективности и прозрачности всех бизнес-процессов предприятия.

Что касается национального оператора автомобильных дорог АО «НК «ҚазАвтоЖол», его миссия и политика ориентированы на постоянное улучшение условий для безопасного и комфортного пользования сетью автомобильных дорог.

Отметим, что посещение мероприятия абсолютно бесплатно. Необходимо только зарегистрироваться на сайте организатора и получить пригласительный билет посетителя. Все заинтересованные журналисты и блогеры могут без каких-либо ограничений фиксировать события, вести съемки, брать интервью и публиковать информацию на любых доступных ресурсах и площадках.