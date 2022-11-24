24 ноября. Календарь Казинформа «Дни рождения»

24 Ноября 2022, 08:00

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казинформ предлагает читателям информационный календарь «Дни рождения».

назад (1895-1983) родился- писатель, один из основоположников казахской детской литературы.

Родился в отдаленном ауле Дегелен Абралинского района Семипалатинской области. Когда мальчику исполнилось 7 лет, отец отвез его к родственникам в урочище Ушаша и отдал мулле для обучения грамоте. Учеба давалась ему легко, и от природы любознательный мальчик быстро овладел чтением и письмом. После свирепого джута 16-летний подросток был вынужден уехать в Семипалатинск, где сначала работал грузчиком на речной пристани, а потом нанялся кучером к школьному учителю Нургалы Кульджанову. Учитель обратил внимание на пытливого, грамотного паренька, стал обучать его русскому языку и помог поступить в русско-казахское училище, которое тот успешно окончил. Писать стихи Сапаргали начал в 15-16 лет. В девятом номере казахского прогрессивного журнала «Айкап» за 1914 год, издававшегося Мухаметжаном Сералиным и Султанмахмутом Торайгыровым, были опубликованы первые стихи школьного кучера Сапаргали Бегалина.

В трагический для казахского народа 1916 год был мобилизован и отправлен на окопные работы. Воинская служба на станции Колпино, окопные работы в прифронтовой полосе стали своеобразной школой, сформировавшей молодого поэта, домой он смог вернуться только в марте 1917 года, накануне революции. Был председателем Дегеленского волисполкома, народным судьей в Каркаралинском уезде, в аппарате Казнаркомзема, но душой все время оставался в литературе и продолжал упорно, с увлечением писать стихи, зарисовки, очерки, рассказы. Очень плодотворно трудился Сапаргали Бегалин в годы Второй Мировой войны - в своих стихах он прославляет мужество и стойкость людей. В 1950 году за повесть «Сатжан» Сапаргали Бегалину была присуждена премия Министерства просвещения. Впоследствии эта повесть неоднократно переиздавалась и была переведена на многие языки мира.

Детским писателем Сапаргали Ыскакович стал неслучайно. В своих многочисленных поездках по Казахстану писателю часто доводилось быть свидетелем трудного, полного нужды и лишений детства аульных ребятишек. Первая его книга, поэма для детей «Месть орла», написанная по сюжету казахской народной легенды, вышла в 1943 году.

Плодотворный вклад Сапаргали Бегалина в казахскую детскую литературу был оценен по достоинству: он награжден двумя орденами «Знак почета», орденом «Дружбы народов», медалями. Его перу принадлежат 25 поэм, роман, 12 повестей, рассказы, 9 одноактных пьес, тексты песен. На казахский язык были переведены некоторые стихотворения А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Т.Г. Шевченко, рассказы и повести Д.Н. Мамина-Сибиряка, Л.В. Соловьева.

назад (1961) родился- генеральный директор Театра казахской эстрады; художественный руководитель театра «Бауыржан-шоу»; создатель первого эстрадного театра «Сатиры и юмора» в Республике Казахстан.

Родился в Южно-Казахстанской (ныне - Туркестанской) области. Окончил Алма-Атинский архитектурно-строительный институт, инженер-строитель (1982); Алма-Атинский государственный театрально-художественный институт имени Т. Жургенева, актер драмы и кино (1991).

Трудовая деятельность: актер и коммерческий директор телетеатра «Тамаша» (1988-1992); генеральный директор Дворца железнодорожников г. Алматы (1992-1998); генеральный директор кинотеатра «Целинный» г. Алматы (1998-2002); директор производственного кооператива «Акбура» (2002-2007); председатель правления СПК «Фуд-Стар» (2007-2012); профессор Казахского национального университета искусств (2012-2016); председатель Совета директоров строительной компании «BNB-Group» (с 2016 года).

Лауреат премии Союза молодежи Казахстана, лауреат международного конкурса артистов эстрады, Москва.

назад (1967) родился- первый заместитель акима Павлодарской области.

Родился в Павлодаре. Окончил Павлодарский индустриальный институт, промышленная тепловая энергетика (1992).

Трудовая деятельность: машинист-обходчик котельного цеха, инженер-технолог котельного цеха Павлодарской ТЭЦ-3 (1992-1995); главный инженер фирмы «Ремэнерго», заместитель главного инженера по ремонту Павлодарской ТЭЦ-3 (1995-1997); начальник материально-технического снабжения ТОО «Компания CCL-Энерго» (1997-1998); менеджер по обеспечению ТОО «Казснабцентр», менеджер по обеспечению ТОО «Казпромресурс», главный инженер ТОО «Теплоцентр-Северный», директор тепловых сетей ОАО «Павлодарэнерго», президент управления АО «Павлодарские тепловые сети», директор департамента энергетики и коммунального хозяйства Павлодарской области (1998-2008); заместитель акима Павлодара (2008-2012); заместитель генерального директора по капитальному строительству ТОО «HAGI-Павлодар», генеральный директор АО «Казэнергокабель» (2013-2018); исполнительный директор АО «Казэнергокабель» (2018-2020).

На занимаемой должности - с апреля 2021 года.

Награжден медалями «Ерен еңбегі үшін», «Белсенді қызмет үшін».

назад (1970) родился- генеральный директор АО «Озенмунайгаз».

Родился в Ташаузской области (Туркменистан). Окончил Жанаозенский колледж нефти и газа, эксплуатация нефтяных и газовых скважин (1992); Актауский университет имени Ш. Есенова, разработка нефтяных и газовых месторождений (1999).

Трудовая деятельность: оператор по подземному ремонту скважин (1992); мастер по подземному ремонту скважин (03.1994-05.1994); оператор по добыче нефти и газа (1994-1995); мастер по добыче нефти и газа (1995-1996); ведущий инженер-технолог добычи нефти и газа (01.1996-06.1996); заместитель начальника цеха добычи нефти и газа № 8 (1996-1999); начальник цеха добычи нефти и газа № 2 (1999-2000); главный инженер опытно-экспериментального производственного управления АО «ОзенМунайГаз» (2000-2001); заместитель директора по производству нефтегазодобывающего управления № 2 (2001-2002); ведущий инженер отдела бурения, ремонта скважин ОАО «ОзенМунайГаз» (03.2002-04.2002); главный инженер нефтегазодобывающего управления № 1 (2002-2004);

главный инженер нефтегазодобывающего управления № 3 (2004-2005); начальник нефтегазодобывающего управления № 2 (2005-2007); начальник нефтегазодобывающего управления № 4 (2007-2008); начальник отдела управления персоналом ПФ «ОзенМунайГаз» (2008-2009); председатель ОО «Профсоюз работников ПФ «ОзенМунайГаз» (2009-2010); начальник нефтегазодобывающего управления № 2 АО «ОзенМунайГаз» (2010-2013); заместитель генерального директора по транспорту и социальным вопросам АО «Озенмунайгаз» (2013-2019); аким Жанаозена Мангыстауской области (2019-2022).

На занимаемой должности - с апреля 2022 года.

назад (1970) родился- командующий войсками регионального командования «Запад».

Родился в Чимкентской (ныне - Туркестанской) области. Окончил Рязанское высшее военное командное училище связи (1992); Военную академию Вооруженных сил Республики Казахстан (2000).

Трудовой стаж, воинская служба: командир взвода связи, командир роты, начальник штаба - заместитель командира десантно-штурмового батальона, командир десантно-штурмового батальона (1992-1998); слушатель академии (1998-2000); заместитель командира бригады (2000-2003); командир десантно-штурмовой бригады (2003-2008); заместитель командующего Аэромобильными войсками Вооруженных сил Республики Казахстан (2008-2010); начальник штаба - первый заместитель командующего Аэромобильными войсками ВС РК (2010-2013); командующий Аэромобильными войсками сухопутных войск ВС РК (2013-2015); командующий войсками Регионального командования «Запад» РК (2015-2017); заместитель главнокомандующего Сухопутными войсками ВС РК (по боевой подготовке) - начальник главного управления боевой подготовки управления главнокомандующего СВ ВС РК (2017-2018); заместитель главнокомандующего Сухопутными войсками ВС РК (по боевой подготовке) - начальник главного управления боевой подготовки управления главнокомандующего СВ ВС РК (2018-2022).

На занимаемой должности - с июня 2022 года.

Награжден орденами «Айбын» II ст. (2010), «Даңқ»; медалями.