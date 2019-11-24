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24 ноября. Календарь Казинформа «Дни рождения»

24 Ноября 2019 08:00
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24 ноября. Календарь Казинформа «Дни рождения»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казинформ предлагает читателям информационный календарь «Дни рождения».

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124 года назад (1895-1983) родился БЕГАЛИН Сапаргали Искакович - казахский писатель, один из основоположников казахской детской литературы.

Родился в далёком ауле Дегелен Абралинского района Семипалатинской области (ныне Абаевский район Восточно-Казахстанской области). Когда исполнилось 7 лет, отец отвез его к родственникам в урочище Ушаша и отдал мулле для обучения грамоте. Учеба давалась ему легко, и от природы любознательный мальчик быстро овладел чтением и письмом. После свирепого джута 16-летний подросток был вынужден уехать в Семипалатинск, где сначала работал грузчиком на речной пристани, а потом нанялся кучером к школьному учителю Нургалы Кульджанову. Учитель обратил внимание на пытливого, грамотного паренька, стал обучать его русскому языку и помог поступить в русско-казахское училище, которое тот успешно окончил. Писать стихи Сапаргали начал в 15-16 лет. В девятом номере казахского прогрессивного журнала «Айкап» за 1914 год, издававшегося Мухаметжаном Сералиным и Султанмахмутом Торайгыровым, были опубликованы первые стихи школьного кучера Сапаргали Бегалина.

В трагический для казахского народа 1916 год был мобилизован и отправлен на окопные работы. Воинская служба на станции Колпино, окопные работы в прифронтовой полосе стали своеобразной школой, сформировавшей молодого поэта, домой он смог вернуться только в марте 1917 года, накануне революции. Был председателем Дегеленского волисполкома, народным судьей в Каркаралинском уезде, в аппарате Казнаркомзема, но душой все время оставался в литературе и продолжал упорно, с увлечением писать стихи, зарисовки, очерки, рассказы. Очень плодотворно трудился Сапаргали Бегалин в годы Второй мировой войны - в своих стихах он прославляет мужество и стойкость людей. В 1950 году за повесть «Сатжан» Сапаргали Бегалину была присуждена премия Министерства просвещения. Впоследствии эта повесть неоднократно переиздавалась и была переведена на многие языки мира.

Детским писателем Сапаргали Ыскакович стал не случайно. В своих многочисленных поездках по Казахстану писателю часто доводилось быть свидетелем трудного, полного нужды и лишений детства аульных ребятишек. Первая его книга, поэма для детей «Месть орла», написанная по сюжету казахской народной легенды, вышла в 1943 году.

Плодотворный вклад Сапаргали Бегалина в казахскую детскую литературу был оценен по достоинству: он награжден двумя орденами «Знак почета», орденом «Дружбы народов», медалями. Его перу принадлежат 25 поэм, роман, 12 повестей, рассказы, 9 одноактных пьес, тексты песен. На казахский язык были переведены некоторые стихотворения А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Т.Г. Шевченко, рассказы и повести Д.Н. Мамина-Сибиряка, Л.В. Соловьёва.


58 лет назад (1961) родился ИБРАГИМОВ Бауыржан Сабзалыулы - генеральный директор Театра казахской эстрады; художественный руководитель театра «Бауыржан-шоу»; создатель первого эстрадного театра «Сатиры и юмора» в Республике Казахстан.

Родился в Южно-Казахстанской (ныне Туркестанской) области. Окончил Алма-Атинский архитектурно-строительный институт, инженер-строитель (1982); Алма-Атинский государственный театрально-художественный институт имени Жургенева, актер драмы и кино (1991).

Трудовая деятельность: актер и коммерческий директор телетеатра «Тамаша» (1988-1992); генеральный директор дворца железнодорожников города Алматы (1992-1998); генеральный директор кинотеатра «Целинный» города Алматы (1998-2002); директор производственного кооператива «Акбура» (2002-2007); председатель правления СПК «Фуд-Стар» (2007-2012); профессор Казахского национального университета искусств (2012-2016); председатель Совета директоров строительной компании «BNB-Group» (с 2016 года).

Лауреат премии Союза молодежи Казахстана, лауреат международного конкурса артистов эстрады, город Москва.


49 лет назад (1970) родился ИБАГАРОВ Максат Онгарбаевич - аким города Жанаозена Мангистауской области.

Родился в Ташаузской области (Туркменистан). Окончил Жанаозенский колледж нефти и газа, эксплуатация нефтяных и газовых скважин (1992); Актауский университет им. Ш. Есенова, разработка нефтяных и газовых месторождений (1999).

Трудовая деятельность: оператор по подземному ремонту скважин (1992); мастер по подземному ремонту скважин (03.1994-05.1994); оператор по добыче нефти и газа (1994-1995); мастер по добыче нефти и газа (1995-1996); ведущий инженер-технолог добычи нефти и газа (01.1996-06.1996); заместитель начальника цеха добычи нефти и газа № 8 (1996-1999); начальник цеха добычи нефти и газа № 2 (1999-2000); главный инженер опытно-экспериментального производственного управления АО «ОзенМунайГаз» (2000-2001); заместитель директора по производству нефтегазодобывающего управления № 2 (2001-2002); ведущий инженер отдела бурения, ремонта скважин ОАО «ОзенМунайГаз» (03.2002-04.2002); главный инженер нефтегазодобывающего управления № 1 (2002-2004);

главный инженер нефтегазодобывающего управления № 3 (2004-2005); начальник нефтегазодобывающего управления № 2 (2005-2007); начальник нефтегазодобывающего управления № 4 (2007-2008); начальник отдела управления персоналом ПФ «ОзенМунайГаз» (2008-2009); председатель ОО «Профсоюз работников ПФ «ОзенМунайГаз» (2009-2010); начальник нефтегазодобывающего управления № 2 АО «ОзенМунайГаз» (2010-2013); заместитель генерального директора по транспорту и социальным вопросам АО «Озенмунайгаз» (2013-2019).

На занимаемой должности - с сентября 2019 года.


49 лет назад (1970) родился ОСПАНОВ Даулет Рыскулбекович - представитель высшего командования Вооружённых сил Республики Казахстан, генерал-майор.

Родился в Чимкенской (ныне Туркестанской) области. Окончил Рязанское высшее военное командное училище связи (1992); Военную академию Вооруженных сил Республики Казахстан (2000).

Трудовая деятельность: командир взвода связи, командир роты, начальник штаба - заместитель командира десантно-штурмового батальона, командир десантно-штурмового батальона (1992-1998); слушатель академии (1998-2000); заместитель командира бригады (2000-2003); командир десантно-штурмовой бригады (2003-2008); заместитель командующего Аэромобильными войсками Вооруженных сил РК (2008-2010); начальник штаба - первый заместитель командующего Аэромобильными войсками Вооруженных сил РК (2010-2013); командующий Аэромобильными войсками Сухопутных войск Вооруженных сил РК (2013-2015); командующий войсками Регионального командования «Запад» РК (с 2015 года).

Награжден орденом «Айбын» 2-й степени (2010); медалями.

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Ключевые слова: История Казахстана, Дата,
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