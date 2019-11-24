24 ноября. Календарь Казинформа «Даты. События»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казинформ предлагает читателям информационный календарь «Даты. События».

ДАТЫ

День эволюции

Ученые всего мира ежегодно 24 ноября празднуют День эволюции, специальный праздник, посвященный годовщине публикации труда Чарльза Дарвина «Происхождение видов путем естественного отбора, или Сохранение благоприятных рас в борьбе за жизнь». В этой книге Дарвин впервые представил широкой аудитории свою теорию эволюции. Сама же книга считается основой эволюционной биологии, а была она впервые опубликована 24 ноября 1859 года.

СОБЫТИЯ

В 1992 году Казахский государственный педагогический университет имени Абая был преобразован в Алматинский государственный университет имени Абая.

В 2008 году было основано ТОО «Нур Медиа», в которое входили газеты: «Страна и мир», «Дала мен қала», «Айқын», «Литер», «Нұр Астана», «Известия-Казахстан», «Туркiстан» и «Қазақстан темир жолшысы», а также популярный телеканал «Астана», имеющий республиканский охват, радиостанции «NS» и «Деловая волна» FM-диапазона.

В 2010 году состоялась церемония открытия почетного консульства Республики Казахстан в городе Нагоя (Япония).

В 2010 году в Оренбурге состоялась торжественная церемония открытия мемориальных досок на домах, где в 1917-1920 годы заседало первое казахское правительство Алашорда, проходили первый и второй общеказахские съезды, и где в 1913-1918 годах находилась редакция газеты «Казах», и жил ее главный редактор Ахмет Байтурсынов.

Памятные доски установлены по инициативе Премьер-Министра Казахстана Карима Масимова и при поддержке российских властей.

В 2014 году в поселке Бесагаш Алматинской области установили новый памятник легендарному спортсмену, основателю школы таэквондо в Казахстане Мустафе Озтюрку.

Мустафа Озтюрк - шестикратный чемпион мира по таэквондо, обладатель 7-го дана, основатель высшей школы таэквондо, турецкой и казахстанской школ таэквондо. Он родился в Турции в семье казахских переселенцев.

В 2015 году роман известного казахского писателя Смагула Елубая «Ақ боз үй» издали на турецком языке. В романе, выпущенном на турецком языке под названием Arasat Meydanı, описывается трагедия нашей страны 1930-1934 годов. Произведение является ценным и важным не только для казахской литературы, но и на международном уровне.

В 2015 году в Таразе появилась новая мечеть с фасадом в виде раскрытого Корана. Построенная в центральной части города, близ древнего памятника истории «Мавзолей Карахана», мечеть удачно вписалась в архитектурный ансамбль Аллеи Карахана.

В 2016 году в Санкт-Петербурге состоялась торжественная церемония передачи в дар Межпарламентской Ассамблее государств-участников Содружества Независимых Государств (МПА СНГ) бюста видного казахского общественного и политического деятеля, депутата Первой Государственной думы России (1906) Алихана Букейханова. Бюст установлен в штаб-квартире МПА СНГ в Таврическом дворце. Автор скульптуры - Умурзак Шанов.

В 2016 году павлодарец Кайырбай Ашенов завоевал «золото», «серебро» и «бронзу» на чемпионате мира по силовому троеборью, проходившем в Москве. За звание сильнейших в личном и командном зачёте боролись 1200 спортсменов из 26 стран.

В 2017 году в Хельсинки создан Казахстанско-финский центр передачи «зеленых» технологий «QazFinnTec», нацеленный на содействие реализации проектов в Казахстане с применением передовых финских технологий в таких сферах, как использование возобновляемых источников энергии, переработка бытовых отходов в биогаз, очистка сточных вод и других.

Деятельность нового центра, поддерживаемого Министерством энергетики РК и администрацией Международного финансового центра «Астана», также будет способствовать укреплению роли Казахстана в качестве ведущего индустриального, инновационного, технологического, финансового и логистического хаба в Центральной Азии.

В 2017 году впервые студентка из Казахстана стала членом National Honor Society - Национального общества почета США. Это школьная организация в Америке, которая объединяет лучших учеников. Ученица 12 класса американской школы штата Нью-Джерси Дана Бижанова удостоена такой чести за исключительные достижения в учебе, лидерские качества и волонтерскую деятельность.

В 2018 году статья Главы государства Н. Назарбаева «Семь граней Великой степи» была переведена на турецкий, кыргызский и азербайджанский языки.