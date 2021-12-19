24 новых электровоза завезут в Казахстан в 2022 году

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Премьер-Министр РК Аскар Мамин поделился планами касательно модернизации ж/д путей и подвижного состава, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Национальным проектом «Сильные регионы – драйвер развития страны» предусматривается строительство вторых путей на участке Достык – Мойынты, протяженностью 833 км, период реализации 2022-2025 годы. Данный проект сохранит доминирующую долю Казахстана в железнодорожных транзитных перевозках на маршруте КНР-ЕС, что позволит увеличить пропускную способность участка в 5 раз и повысит скорость контейнерных поездов», - сообщил Аскар Мамин в своем ответе на депутатский запрос.

По его словам, в текущем году за счет собственных средств начато строительство вторых путей на участке Достык – разъезд 19, протяженностью 25 км и трех путей на разъезде 19.

«Для разгрузки участка Алтынколь – Жетыген и Алматинского железнодорожного узла планируется строительство обводной железнодорожной линии Жетыген – Алматы протяженностью 73 км (далее – проект). Реализация проекта позволит разгрузить Алматинский узел на 30%, а также сократить время доставки грузов до 24 часов, период реализации проекта предусматривается в 2022-2023гг», - отметил Премьер.

«Также на сегодняшний день проводятся работы по обновлению грузового парка локомотивов. В текущем году по договорам получено 15 тепловозов и 12 электровозов, а в 2022 году ожидается поставка еще 24 электровозов и 28 тепловозов», - добавил глава Кабмина.