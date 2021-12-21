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24 многодетным семьям вручили ключи от квартир в селе Улытау Карагандинской области

21 Декабря 2021 14:36
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24 многодетным семьям вручили ключи от квартир в селе Улытау Карагандинской области

УЛЫТАУ. КАЗИНФОРМ – В День Независимости в селе Улытау 24 многодетные семьи получили квартиры в доме, построенном по программе «Нұрлы жер», передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Наряду со страной развивается и наш район. Открыты школы и детсады, поликлиники, спортивные сооружения. Построено и сдано жильё. Проведены большие работы по благоустройству. Многие проекты реализованы в рамках госпрограмм. Вот и сегодня 24 семьи стали новосёлами. Поздравляю вас со столь значимым событием!» - обратился к новосёлам Аким Улытауского района Советбек Медебаев.

Дом отапливается специальным котлом. Во дворе оборудована парковка. Планируется установить и детскую площадку.

«К 30-летию Независимости страны мы получили своё жильё. Я безгранично рада и благодарна всем, кто к этому причастен», – говорит многодетная мама Ирина Стрюк.

В Улытауском районе идёт строительство двух 8-квартирных и двух 16-квартирных домов. Жильё в них получат очередники. На сегодня таковых насчитывается 188 человек.


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#Карагандинская область   #Жилье   #Нурлы жер  
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Автор:

Агата Мухамеджанова

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