24 млн тенге субсидий в бюджет возвращено в Шымкенте: заведено уголовное дело

В Шымкенте при вмешательстве прокуратуры в бюджет возвращены 24 млн тенге субсидий и направлено в суд уголовное дело, передает агентство Kazinform cо ссылкой на прокуратуру города.

Выявлены факты незаконного получения субсидий субъектами агропромышленного комплекса путем предоставления недостоверных сведений на представленные ими заявки по снижению стоимости молочной продукции.

Прокуратурой города по факту хищения 12 млн тенге в отношении сельскохозяйственного товаропроизводителя возбуждено и направлено в суд уголовное дело по части 3 статьи 190 Уголовного кодекса Республики Казахстан (Мошенничество в крупном размере).

По акту прокурорского надзора 6 должностных лиц Управления сельского хозяйства и ветеринарии г. Шымкент, в том числе заместитель руководителя Управления привлечены к дисциплинарной ответственности.

В рамках досудебного расследования в доход государства взыскано 24 млн тенге.