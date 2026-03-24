24 марта. Календарь Казинформа «Дни рождения»

84 года назад (1942) родился МАЛИБЕКОВ Жандарбек Малибекович — художник и архитектор, автор Государственного герба Республики Казахстан.

Родился в Кызылординской области. Окончил архитектурный факультет Ташкентского политехнического института.

Главный архитектор проектов, руководитель градостроительной мастерской Узбекского научно-исследовательского института промышленности (УзНИИП). Принимал активное участие в проектировании аэровокзала в г. Андижане, зданий областного почтамта в г. Фергане, областной администрации, драматического театра и Центральной библиотеки в г. Самарканде, ряда жилых микрорайонов в городах Ангрене, Фергане и Самарканде. Член Республиканской комиссии по государственным символам.

В начале 1992 года был объявлен конкурс на лучший проект государственных символов независимого Казахстана, участие в котором принял и Ж. Малибеков. В масштабном конкурсе на лучший госсимвол проект Малибекова оказался лучшим среди 245 проектов.

С 2003 года работает профессором в Евразийском национальном университете им. Л. Н. Гумилева.

Награжден орденами «Құрмет» (1995), «Барыс» (2022); медалями «10 лет независимости Республики Казахстан» (2001), «Ветеран труда Казахстана» (2017). «Заслуженный архитектор Республики Узбекистан», «Заслуженный деятель Казахстана». Обладатель государственной стипендии Республики Казахстан в области культуры и искусства (2018).

70 лет назад (1956) родился СУЛТАНОВ Ерик Хамзинович — член Совета сенаторов при Сенате Парламента Республики Казахстана.

Родился в Северо-Казахстанской области. Окончил Карагандинский политехнический институт (1978); Восточно-Казахстанский государственный технический университет имени Д. Серикбаева, инженер-механик.

Трудовая деятельность: механик, старший прораб, председатель объединенного постройкома, главный инженер управления механизации строительства, председатель профкома комбината «Экибастузшахтострой» (1978-1992); директор деревообрабатывающего комбината г. Экибастуза (1992-1993); первый заместитель главы Экибастузской городской администрации (1993-1994); член Комитета Верховного Совета Республики Казахстан по строительству, архитектуре и жилищно-коммунальному хозяйству (1994-1995); председатель департамента охраны труда при Министерстве труда Республики Казахстан (1995-1996); президент ПО «Экибастузшахтокурылыс» (1995-1996); председатель Павлодарского теркома по управлению государственным имуществом (1996-1998); председатель теркома государственного имущества и приватизации, заместитель акима Северо-Казахстанской области (1998-1999); директор департамента автомобильных дорог Министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстан (1999-2000); главный координатор консультантов по внешним займам Комитета автомобильных дорог Министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстан (2000-2001); первый заместитель генерального директора РГП «Казахавтодор» (2001-2002); председатель Комитета автомобильных дорог (с 09.2002 года — Комитета автомобильных дорог и строительства инфраструктурного комплекса) Министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстан (2002-2004); председатель Комитета развития транспортной инфраструктуры Министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстан (2004-2005); генеральный директор ТОО «Казахдорстрой» (2005-2006); заместитель акима г. Астаны (2006-2007); первый заместитель акима г. Астаны (2007-2008); вице-президент акционерного общества «Национальная компания „Қазақстан темір жолы“ (2008-2014); аким Северо-Казахстанской области (2014-2017); депутат Сената Парламента РК, член Комитета по экономической политике, инновационному развитию и предпринимательству (2017-2023).

Награжден орденами «Құрмет», «Парасат»; тремя медалями; Почетной грамотой Республики Казахстан.

46 лет назад (1980) родился ИХСАНОВ Мейрбек Уакасович — руководитель проекта ТОО «Казахстанские атомные электрические станции».

Родился в г. Уральск. Окончил Западно-Казахстанский государственный университет, специальность «Инженер-электрик»; Западно-Казахстанский инженерно-гуманитарный университет, специальность «Магистр экономики и бизнеса».

Трудовая деятельность: инженер-электрик на проекте «Карачаганак» в ТОО «Инжтехсервис» (2002-2004); супервайзер на месторождении Алибек-мола и Кожасай в международной компании «Шлюмберже» (2004-2008); главный инженер на месторождениях Тенгиз и Королевское (ТШО), региональный операционный директор на проекте Сахалин-1 (о. Сахалин, РФ), региональный операционный директор в Саудовской Аравии в международной компании «Шлюмберже» (2008-2017); региональный директор по маркетингу и продажам новых технологий в международной компании «Шлюмберже» в странах Кувейт, Катар, Оман, Египет, Российской Федерации, а также Средней Азии (2018-2022); первый заместитель Председателя Правления АО «НК „QazaqGaz“ (01.2023-10.2025); советник генерального директора ТОО „Казахстанские атомные электростанции“ (12.2025-03.2026).

На занимаемой должности с марта 2026 года.

37 лет назад (1989) родился АКЫШОВ Алмат Талгатович — аким города Усть-Каменогорск Восточно-Казахстанской области.

Родился в Курчумском районе Восточно-Казахстанской области. Окончил Евразийский Национальный университет им. Л. Н. Гумилева, специальность «Туризм» (2011); Алматинскую академию экономики и статистики, специальность «Экономика» (2015); Академию государственного управления при Президенте Республики Казахстан (2018).

Трудовая деятельность: ведущий специалист отдела развития туризма, внутреннего контроля ГУ «Управление туризма физической культуры и спорта ВКО» (2012-2015); эксперт, главный эксперт управления финансовых инструментов департамента инвестиционной политики Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан (2015-2018); руководитель аппарата «ГУ Аппарат Акима Уланского района ВКО» (2018-2020); заместитель Акима Аягозского района ВКО (2020); руководитель ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства ВКО» (2020-2022); аким Курчумского района Восточно-Казахстанской области (2022-2024).

На занимаемой должности с декабря 2024 года.

37 лет назад (1989) родилась ИСКАКОВА Жулдызай Амангельдиновна – председатель правления НАО «Казахстанский институт общественного развития».

Родилась в г. Астана. Окончила Евразийский национальный университет имени Л. Н. Гумилёва по специальности «Политология»; Политология, PhD.

Трудовая деятельность: менеджер Департамента корпоративного развития и управления активами АО «Национальный научно-технологический холдинг „ПАРАСАТ“ (2012 — 2013); старший менеджер Департамента корпоративного развития и управления активами — Секретарь Наблюдательного совета ТОО „Институт сейсмологии“ (по совместительству) (2013 — 2014); ведущий эксперт отдела политических исследований (2014 — 2015); главный эксперт аналитического отдела (2015 — 2017); секретарь Ученого Совета Институт Евразийской Интеграции (Аналитический Центр), главный эксперт Департамента оперативной аналитики (2017 — 2018); специалист по мониторингу и оценке Группы по управлению Проектом Проект развития молодежного корпуса (совместный проект Всемирного Банка & МОН РК) (2019 –2020); советник председателя Сената парламента РК заместитель председателя Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при президенте РК (с 2024).

На занимаемой должности с ноября 2025 года.

Также в этот день родились:

83 года назад (1943-2021) родился НИЯЗБЕКОВ Рафаэль (Акедиль) — поэт-писатель, член Союза писателей Казахстана.

Уроженец Жамбылской области. Окончил Казахский государственный университет имени С. М. Кирова (ныне — Казахский национальный университет имени аль-Фараби).

Работал в редакциях газет, журналов, радио, редактором издательства «Жазушы». Автор поэтических сборников «Қаратау мен Алатау», «Темірқазық», «Жалын кешкен», «Жер жанары», «Өркен», «Биіктей бер, тауларым!», «Шешендер», «Тыңда мені, замана», романов «Қызыл үй», «Тас құдай», повестей «Отағасы», «Қаңтар». Перевел на казахский язык стихи М. Румянцевой, А. Чепурова, К. Туйорского и др.

Обладатель премии имени И. Жансугурова Союза писателей Казахстана, Высшего государственного ордена «Ұлт намысы» Чеченской Республики, победитель Республиканской мушайры поэтов, посвященной 90-летию Б. Момышулы.