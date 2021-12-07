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24-летнюю девушку сбили на пешеходном переходе в Актобе

7 Декабря 2021 18:31
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24-летнюю девушку сбили на пешеходном переходе в Актобе

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ- В Актобе водитель сбил девушку на пешеходном переходе и скрылся с места происшествия, передает корреспондент МИА Казинформ со ссылкой на пресс-службу ДП области.

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«6 декабря в городе Актобе водитель автомашины «ВАЗ -21099» двигаясь по улице Маншук Маметовой допустил наезд на 24-летнюю девушку, которая переходила проезжую часть дороги. После совершения ДТП водитель автомашины скрылся в неизвестном направлении. Затем сотрудниками полиции был выявлен и задержан водитель. Им оказался 32-летний актюбинец. Согласно заключения медицинского освидетельствования водитель управлял автомашиной в состоянии алкогольного опьянения легкой степени», - сказал пресс-секретарь ДП области Ерболат Саркулов.

В результате ДТП девушку госпитализировали в больницу скорой медицинской помощи города Актобе.

По факту проводится досудебное расследование по ст.345-1 ч.1 УК РК «Нарушение ПДД, управляющими транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения».

Санкция статьи предусматривает штраф в размере до одной тысячи месячных расчетных показателей либо исправительные работы, либо привлечение к общественным работам на срок до четырехсот часов, либо ограничение свободы на срок до одного года, либо лишением свободы на тот же срок, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком на десять лет.

Департамент полиции Актюбинской области просит водителей в целях недопущения ДТП и сохранности жизни и здоровья, близких и родных быть предельно внимательными на дорогах и строго соблюдать Правила дорожного движения.


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#Актюбинская область   #ДТП   #МВД РК  
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Автор:

Самал Ендибаева

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