24-летняя акмолинка оформила кредит на миллион тенге на своего отца
КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - В Бурабайском районе Акмолинской области 24-летняя женщина обманом оформила кредит на отца в сумме около 1 млн тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ».
По информации пресс-службы департамента полиции Акмолинской области, 24 января в дежурную часть Бурабайского РОП поступило заявление от местного жителя. Мужчина рассказал о том, что в одном из банков на его имя оформлен кредит.
«В банке сообщили, что общая сумма задолженности составила 1 млн 400 тысяч тенге. В ходе оперативно-розыскных мероприятий была установлена подозреваемая, ею оказалась 24-летняя дочь заявителя», - пояснили в ведомстве.
Оказалось, что девушка уговорила потерпевшего открыть личный кабинет в одном из банков второго уровня, затем оформила на его имя карту и кредит.
Проводится досудебное расследование ч.2 ст.190 УК «Мошенничество».
«Необходимо хранить свои личные данные, особенно фото и копии документов, удостоверяющих личность, и банковские карточки вне досягаемости посторонних лиц. В случае обнаружения каких-либо махинаций незамедлительно проверяйте свои банковские счета и обращайтесь в соответствующие органы», - обратились полицейские к акмолинцам.
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