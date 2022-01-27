24-летняя акмолинка оформила кредит на миллион тенге на своего отца

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - В Бурабайском районе Акмолинской области 24-летняя женщина обманом оформила кредит на отца в сумме около 1 млн тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента полиции Акмолинской области, 24 января в дежурную часть Бурабайского РОП поступило заявление от местного жителя. Мужчина рассказал о том, что в одном из банков на его имя оформлен кредит.

«В банке сообщили, что общая сумма задолженности составила 1 млн 400 тысяч тенге. В ходе оперативно-розыскных мероприятий была установлена подозреваемая, ею оказалась 24-летняя дочь заявителя», - пояснили в ведомстве.

Оказалось, что девушка уговорила потерпевшего открыть личный кабинет в одном из банков второго уровня, затем оформила на его имя карту и кредит.

Проводится досудебное расследование ч.2 ст.190 УК «Мошенничество».

«Необходимо хранить свои личные данные, особенно фото и копии документов, удостоверяющих личность, и банковские карточки вне досягаемости посторонних лиц. В случае обнаружения каких-либо махинаций незамедлительно проверяйте свои банковские счета и обращайтесь в соответствующие органы», - обратились полицейские к акмолинцам.