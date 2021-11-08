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24-летний мужчина сбывал «мефедрон» в Алматы

8 Ноября 2021 19:02
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24-летний мужчина сбывал «мефедрон» в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – 24-летний мужчина сбывал «мефедрон» в Алматы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

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В ходе проведении оперативно-розыскных мероприятии полицейскими Алматы по подозрению в незаконном хранении психотропных веществ задержан 24-летний гражданин А., у которого в ходе личного обыска и обыска по месту жительства изъяты полиэтиленовые пакетики и бумажный сверток с порошкообразным веществом белого цвета.

«Данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебного расследования. Назначена судебная экспертиза наркотических средств, психотропных веществ, прекурсоров и их аналогов. Согласно заключению, изъятые вещества являются психотропным веществом «мефедрон». При проведении дополнительных оперативно-розыскных мероприятий в рамках указанного уголовного дела еще 40 полиэтиленовых пакетов с наркотиками были обнаружены на территории Наурызбайского района. Канал поставки зелья в Алматы устанавливается», – резюмировал начальник Управления по противодействию наркопреступности ДП города Алматы Ерлан Алмагамбетов.


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