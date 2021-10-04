24-летний казахстанский теннисист выиграл первый «Челленджер» в карьере

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанец Дмитрий Попко стал победителем «Челленджера» в Лиссабоне, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ФТК.

В финале Дмитрий Попко обыграл итальянца Андреа Пеллегрино со счетом 6:2, 6:4. За 1 час и 50 минут матча Дмитрий выполнил один эйс, один раз ошибся при подаче и реализовал четыре брейк-пойнта из пяти, а итальянец допустил одну двойную и сделал один брейк. Это была первая официальная встреча спортсменов.

По итогам турнира в Португалии казахстанец впервые в карьере поднимется на 164 место в рейтинге АТР.

Ранее сообщалось о том, что теннисист Дмитрий Попко вышел в полуфинал турнира «Челленджера» в Лиссабоне.