20:10, 03 Октябрь 2021 | GMT +6
24-летний казахстанский теннисист выиграл первый «Челленджер» в карьере
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанец Дмитрий Попко стал победителем «Челленджера» в Лиссабоне, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ФТК.
В финале Дмитрий Попко обыграл итальянца Андреа Пеллегрино со счетом 6:2, 6:4. За 1 час и 50 минут матча Дмитрий выполнил один эйс, один раз ошибся при подаче и реализовал четыре брейк-пойнта из пяти, а итальянец допустил одну двойную и сделал один брейк. Это была первая официальная встреча спортсменов.
По итогам турнира в Португалии казахстанец впервые в карьере поднимется на 164 место в рейтинге АТР.
Ранее сообщалось о том, что теннисист Дмитрий Попко вышел в полуфинал турнира «Челленджера» в Лиссабоне.