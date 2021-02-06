24-летний аферист похищал деньги со счетов жителей Нур-Султана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Задержан аферист, похитивший денежные средства со счетов астанчан, задержан. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ДП.

С заявлением в полицию обратились четверо жителей столицы и сообщили, что с их банковских карт совершено хищение денег.

По всем фактам краж путем неправомерного доступа в информационную систему проводится досудебное расследование по статье 188 УК РК.

Как пояснили потерпевшие, в 2020 году они обратились в банки для выдачи кредитов. Однако по разным причинам им было отказано. В поисках кредитов они через Интернет пытались решить свои финансовые проблемы, но наткнулись на мошенника. На сайтах им предлагалось заполнить анкету с указанием личных данных, ИИН, банковских карт, CVV-кодов.

После заполнения всех реквизитов потерпевшие ожидали обработку информации для одобрения. Но не подозревали, что сайт является поддельным и никакого отношения к выдачам кредита не имеет. После того, как все персональные данные попали в руки мошенника, он удаленным доступом похитил деньги с банковских карт через Интернет.

При проведении оперативно-розыскных мероприятий задержан 24-летний житель города, который ранее привлекался за аналогичные преступления.

Департамент полиции, обращаясь к жителям столицы, рекомендует не передавать реквизиты банковских карт, CVV-коды, СМС-пароли посторонним лицам. Помните, что сотрудники банков никогда не звонят и не собирают персональные данные.

В подобных случаях необходимо немедленно связаться с банком и заблокировать транзакции и карты, после чего сообщить в полицию.



