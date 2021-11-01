24-летнего закладчика из Байконура задержали в ВКО

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - В Восточно-Казахстанской области полицейские задержали очередного закладчика, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

В начале октября в ходе проведения оперативно-профилактических мероприятий «Карасора» и «Рефлекс» сотрудниками управления по противодействию наркопреступности ДП ВКО в поселке Меновное был задержан очередной закладчик синтетики.

В ходе следствия установлено, что 24-летний мужчина с целью легкой наживы приехал в Усть-Каменогорск из Байконура. Задержанный проживал на съемной квартире, об адресах закладок потенциальных клиентов информировал с помощью интернет-ресурсов. Экспертиза установила, что изъятое вещество является психотропным средством а-пирровалеронфенон, больше известного как «скорость».

«Всего у задержанного изъято 316 полимерных пакетов, обмотанных изолентой разных цветов, с веществом в виде порошка и гранул. Общий вес изъятого наркотического средства составил свыше 136 грамм. Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания. По данному факту начато досудебное расследование по статье 297 части 3 УК РК «Незаконные приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов», санкция которой предусматривает наказание от 10 до 15 лет лишения свободы», – проинформировал начальник ДП ВКО Сагат Мадиев.



