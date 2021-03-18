24 коррупционных преступления выявлено при реализации Дорожной карты занятости

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Премьер-Министр РК Аскар Мамин сообщил о коррупционных преступлениях, выявленных в ходе реализации Дорожной карты занятости на 2020-2021 годы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Приняты превентивные меры по недопущению фактов коррупционных и финансовых нарушений, организован общественный контроль с привлечением представителей региональных проектных офисов «Адалдық алаңы», акиматов, филиалов партии «Nur Otan», представителей СМИ и общественных организаций, что позволило выстроить систему контроля качества. Счетным комитетом по контролю за исполнением республиканского бюджета и ревизионными комиссиями, органами государственных доходов проведены государственные аудиты эффективности использования антикризисных средств, выделенных на реализацию Дорожной карты», - написал Аскар Мамин в своем ответе на депутатский запрос.

По его словам, с начала реализации Дорожной карты Антикоррупционной службой и другими правоохранительными органами выявлено 24 коррупционных преступления, из них по 6 уголовным делам состоялись приговоры, 4 – прекращены по не реабилитирующим основаниям, 1 – на рассмотрении в суде, 13 – в производстве.

«Сумма возмещенного государству ущерба по указанным делам составила 76,5 млн тенге. Наряду с этим в целях повышения эффективности Дорожной карты принимаются системные меры по совершенствованию механизмов ее реализации. Министерством труда и социальной защиты населения совместно с Министерством финансов и заинтересованными государственными органами дорабатываются информационные системы в части установления автоматизированного контроля для проверки поступлений обязательных пенсионных взносов, исключения повторного внесения одних и тех же лиц при трудоустройстве в рамках Дорожной карты, а также налоговых платежей», - отметил Премьер.

Он также дополнительно сообщил об усилении мониторинга путем изменения механизма отбора проектов с включением в составы комиссий на местном уровне депутатов маслихатов, представителей общественных объединений и местных исполнительных органов и привлечением региональных проектных офисов «Адалдық алаңы».



