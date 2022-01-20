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24 километра автодорог ввели в эксплуатацию в Каракиянском районе Мангистауской области

20 Января 2022 14:25
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24 километра автодорог ввели в эксплуатацию в Каракиянском районе Мангистауской области

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - В рамках госпрограммы «Ауыл - ел бесігі» в 2021 году в селе Жетыбай проведен средний ремонт 12 км внутрипоселковых автомобильных дорог, уложено 12 км нового асфальта по улицам сел Мангыстау жері, Станция Ералы и Бостан. Об этом сообщил руководитель отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Каракиянского района Асан Чукин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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По его словам, в целях развития социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах разработано семь проектов, которые полностью реализованы и проверены центром «Ұлттық сапа».

«В рамках данных проектов на 22 улицах трех населенных пунктов, где ранее не были проложены автомобильные дороги, уложен новый асфальт, проведен средний ремонт на 24 внутрипоселковых улицах в селе Жетыбай. Всего в Каракиянском районе Мангистауской области введено в эксплуатацию 24 км автомобильных дорог», - сказал Асан Чукин.

Напомним, 32 км автодорог введено в эксплуатацию в сельском округе Мангистауской области.


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#Инфраструктурные проекты   #Транспорт   #Мангистауская область  
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Автор:

Аружан Саптарова

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