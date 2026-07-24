24 июля. Календарь Казинформа «Дни рождения»

86 лет назад (1940) родился БАЛАЕВ Геннадий Николаевич — казахстанский актер театра и кино, заслуженный артист Республики Казахстан.

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Родился в Актюбинске. Окончил Самаркандское государственное музыкальное училище, преподаватель детской музыкальной школы, концертмейстер, пианист (1961); Самаркандский филиал Ташкентского государственного института театра и кино (1962), актер театра и кино; три курса Ташкентской государственной консерватории по классу фортепиано.

Работал актером Самаркандского русского драматического театра, Владивостокского краевого театра драмы имени М. Горького. С 1971 года — актер Государственного академического театра русской драмы имени М. Лермонтова.

Занят в спектаклях «На дне» (Актер), «Пока она умирала» (Игорь), «Танго» (Стомиль), «Тот, кто получает пощечины» (Тот), «Отдам в хорошие руки добрую старую собаку (Воробышек)» (Гриша), «Король Лир» (Герцог Бургундский), «Свадьба Кречинского» (Кречинский), «Кин IV» (Кин).

Снимался в кинофильмах «Перекличка» (капитан Лунин), «Чокан Валиханов» (начальник кадетского корпуса) — киностудия «Мосфильм», в телесериале «Саранча» (Гордей), в юмористической передаче «Толобайки», фильме «Груз 001» — киностудия «Казахфильм».

67 лет назад (1959) родился ТАСИБЕКОВ Канат Галимович — писатель, автор серии книг «Ситуативный казахский».

Фото: dknews.kz

Родился в Целиноградской (ныне — Акмолинской) области. Окончил Алма-Атинский зооветеринарный институт со специализацией по коневодству.

Чемпион Алматы по боксу, кандидатом в мастера спорта СССР (1977-1981); целиноградской сельскохозяйственный институт; поступил в аспирантуру Тимирязевской сельскохозяйственной академии в Москве (1985); защитил диссертацию по спортивному коневодству; по программе «Болашак» обучался в Бургундском университете, город Дижон, Франция (1994-1998); занимается популяризацией казахского языка.

65 лет назад (1961) родилась КУСПАН Айгуль Сайфоллаевна — казахстанский государственный деятель и дипломат.

Фото: Дияр Бексултанов

Окончила Алматинский педагогический институт иностранных языков (1983); Московский педагогический институт иностранных языков имени М. Тореза (1989); Университет Ренн-1, Франция (1995); Национальную школу администрации, Франция (1996).

Трудовая деятельность: преподаватель Алматинского педагогического института иностранных языков (1983-1984, 1989-1992); атташе, третий секретарь посольства РК во Французской Республике (1996-1999); второй секретарь, первый секретарь, начальник отдела департамента двустороннего сотрудничества МИД РК (1999-2002); советник посольства РК в Австрийской Республике (2002-2004); начальник отдела департамента Европы и Америки МИД РК (2004-2006); советник, советник-посланник посольства РК в Литовской Республике (2006-2011); заместитель директора департамента Европы МИД РК (2011-2013); директор департамента Европы МИД РК (2014-2018); Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Королевстве Бельгия; Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Великом Герцогстве Люксембург, глава представительства Республики Казахстан при Европейском союзе и в Организации Североатлантического договора (НАТО) по совместительству (2018-2021); депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан VIII созыва, председатель Комитета по международным делам, обороне и безопасности (2023-2026).

60 лет назад (1966) родился ЖУНУСОВ Мурат Сатыбалдыулы — шахматист, чемпион мира среди слабовидящих, мастер спорта международного класса, заслуженный мастер спорта Казахстана.

Уроженец Карагандинской области. Начал заниматься шахматами с восьми лет под руководством заслуженного тренера Республики Казахстан Е. А. Алимжанова во Дворце школьников. Двукратный чемпион Карагандинской области (1990, 1991), дважды чемпион (среди слабовидящих) по шахматам в версии «Барайл чесс» (1989, 1996), чемпион республиканских студенческих игр (1989, Алматы), Общества инвалидов Казахстана (1990, 1992, 1994, 1997, Алматы), призер международных турниров (1994, Брно, Чехия; 1994, Москва; 1994, Петропавловск; 1995, Бенавенте, Испания; 1995, Нью-Йорк, США). Чемпион турнира по сверхбыстрым шахматам (1997, Алматы; 2000, Астана). В 1996 году выиграл чемпионат мира в Испании, в 2002 году — в Турции.

Мурат Жунусов вошел в пятерку сильнейших в Казахстане и во вторую сотню в мировом рейтинге. В 2002 году имя Мурата Жунусова появилось в Казахской энциклопедии спортсменов. В 2005 году стал исполнительным директором Республиканской шахматной школы в столице. Заслуженный тренер Республики Казахстан по шахматам.

45 лет назад (1981) родилась АБЕНОВА Айгерым Еркеновна — руководитель управления образования Павлодарской области.

Окончила Павлодарский государственный университет им. С. Торайгырова (2003); Инновационный Евразийский университет (2019).

Трудовая деятельность: учитель географии СОШ № 23 г. Экибастуза (02000-2004); заместитель директора СОШ № 23 г. Экибастуза (2004-2008); заместитель директора по воспитательной работе СОШ № 23 г. Экибастуза (2008-2010); заместитель директора по воспитательной работе СОШ № 42 (2010-2017); директор ИП «Абенова А.Е.» (2017-2018); главный специалист отдела образовательного мониторинга управления образования Павлодарской области (2018-2019); главный специалист отдела организационно-кадровой работы и правового обеспечения Управления образования Павлодарской области (2019-2020); руководитель отдела организационно-кадровой работы и правового обеспечения управления образования Павлодарской области (2020); руководитель ГУ «Отдел образования города Экибастуза» акимата города Экибастуза (2020-2021); руководитель ГУ «Отдел образования города Экибастуза» управления образования Павлодарской области (2021); заместитель руководителя управления образования Павлодарской области (2021-2022); главный инспектор отдела протокольно-организационной и территориальной работы Аппарата акима Павлодарской области (2023); заместитель акима города Аксу (2023-2025).

На занимаемой должности — с августа 2025 года.

43 года назад (1983) родился ОРЫНБЕКОВ Думан Рымгалиевич - председатель Правления — ректор НАО «Шәкәрім Университет».

Фото: shakarim.edu.kz

Родился в Восточно-Казахстанской области. Окончил Семипалатинский государственный университет имени Шакарима, специальность «Технологическое машины и оборудование пищевых производств (по отраслям), квалификация „Инженер-механик“ (2005); Казахский гуманитарно-юридический инновационный университет, специальность „Экономика“, квалификация „Экономика и бизнес“ (2020). Кандидат технических наук (2010).

Трудовая деятельность: преподаватель, старший преподаватель Семипалатинского государственного университета им. Шакарима (2008-2011); начальник отдела науки, международных связей и послевузовского образования Семипалатинского государственного университета им. Шакарима (2011-2012); начальник отдела научно-технических программ Евразийского национального университета имени Л. Н. Гумилева (2012-2019); заместитель директора Национального центра тестирования Министерства образования и науки Республики Казахстан (2019); директор департамента науки и инновации Евразийкого национального университета им Л. Н. Гумилева (2019-2020); заместитель председателя Комитета науки Министерства образования и науки Республики Казахстан (2020-2022); заместитель председателя Комитета науки Министерства науки и высшего образования Республики Казахстан (2022-2023).

На занимаемой должности — с июля 2023 года.

43 года назад (1983) родился ТУЛЕПОВ Галымжан Ануарович — руководитель Управления природных ресурсов и регулирования природопользования Туркестанской области.

Фото: Gov.kz

Родился в с. Казыгурт Туркестанской области. Окончил МКТУ им. Х. А. Яссави, специальность «Экономист», «Юрист»; Региональный социально-инновационный университет по специальности Бакалавр права (2016).

Трудовая деятельность: ведущий специалист отдела внутренней политики Казыгуртского района ЮКО (2006); главный специалист отдела экономики и бюджетного планирования Казыгуртского района ЮКО, главный специалист отдела анализа и контроля исполнения бюджета департамента финансов ЮКО, главный специалист отдела экономического анализа, мониторинга госуслуг и информационных технологий аппарата акима ЮКО, главный специалист отдела экономического анализа, мониторинга бюджета и государственных закупок (2006-2010); заведующий отделом экономического анализа, мониторинга бюджета и государственных закупок аппарата акима ЮКО, заместитель акима Казыгуртского района ЮКО (2012-2017); заместитель акима Толебийского района Туркестанской области (07.2017-09.2019); аким Абайского района города Шымкент (09.2019-02.2020); руководитель Управления жилья и жилищной инспекции города Шымкент (2021-11.2025).

На занимаемой должности — с ноября 2025 года.