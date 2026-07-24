24 июля. Календарь Казинформа «Даты. События»

ДАТЫ

Международный день заботы о себе

В 2011 году стартовало ежегодное празднование Международного дня заботы о себе. Он отмечается 24 июля по инициативе одноименного фонда, преследующего цель как можно шире разъяснить человечеству важность заботы о собственном здоровье.

СОБЫТИЯ

В 1824 году в городе Уральске в присутствии высших чинов пограничного управления Оренбурга Жангир был провозглашен ханом.

В 1944 году принято Постановление об открытии в Алматы государственного института искусств, впоследствии преобразованного в Алматинскую консерваторию, а в 1945 году вузу было присвоено имя выдающегося казахского кюйши XIХ века Курмангазы Сагырбаева. Современное название — Казахская национальная консерватория имени Курмангазы.

В 2001 году в Бишкеке в Дубовом парке состоялось торжественное открытие памятника Мухтару Ауэзову, сооруженного по проекту кыргызстанцев, — скульптора Тургунбая Садыкова и архитектора Евгения Писарского.

В 2007 году в Павлодаре был создан городской профессиональный оркестр казахских народных инструментов. В его репертуаре — произведения национальных и зарубежных композиторов.

В 2007 году в Пекине в издательстве Комитета КНР по делам национальностей состоялась презентация сборника рассказов «Соғыстың соңғы бомбасы» (в китайском переводе — «Хэй Сюаньфэн» — «Черный смерч») на казахском (арабской вязью) и китайском языках писателя, драматурга, заслуженного деятеля Республики Казахстан Рахымжана Отарбаева.

В 2009 году в Атырау был сдан в эксплуатацию новый современный Ледовый дворец имени Хиуаз Доспановой. Дворец имеет каток общей площадью более 1800 квадратных метров, что позволяет на нем не только тренироваться, но и проводить командные соревнования.

Доспанова Хиуаз Каировна (1922-2008) — единственная летчица-казашка, штурман-стрелок. В Атырау в честь летчицы-казашки Хиуаз Доспановой установлен памятник и названа одна из улиц города.

В 2009 году в американском городе Нью-Порте (штат Род-Айленд) прошел один из самых престижных в США и крупнейший в мире музыкальный фестиваль, в котором принимал участие известный казахстанский скрипач Марат Бисенгалиев.

Скрипач, представляющий себя исключительно как казахстанский музыкант, исполнял в Нью-Порте, наряду с произведениями Сезара Франка, Ричарда Штрауса и Карла Дженкинса, «Поэму» казахского композитора Мукана Тулебаева.

В 2010 году государственный театр кукол из Алматы завоевал гран-при на XIV Всемирном фестивале кукольного искусства в Праге (World festival of puppert art-Prague 2010). Казахстанский коллектив был признан лучшим в номинации «Лучшие театральные декорации и кукольный дизайн». Оригинальные декорации и кукольный дизайн разработал главный художник театра Евгений Яшнев. Всего на конкурс было подано 217 заявок, но допущено к участию 38 претендентов из 27 стран мира.

В 2010 году в мемориальном комплексе-музее, расположенном на Комсомольском острове Усть-Каменогорска, состоялась торжественная церемония передачи земли с белорусского мемориала «Буйническое поле». Среди многих солдат в Беларуси похоронены казахстанцы, Герои Советского Союза: Абдулла Жанзаков, Казбек Нуржанов, Идрис Ургнешибаев, Василий Чеботарев, Федор Озимитель, Сундуткали Искалиев.

В 2014 году группа казахстанцев в составе 10 человек вышла в экспедицию по маршруту Шокана Уалиханова, по результатам которой была издана книга-фотоальбом. Экспедиция уникальна еще и тем, что участники побывали в местах захоронения Махмуда Кашгари и Жусупа Баласагуни. Протяженность маршрута экспедиции составила 6000 км: Урумчи — Карашахар — Корла — Кучар — Аксу — Кашгар — Артуш — Янгисар — Яркенд — Кагалык — Хотан — Кашгар — Турагат — Нарын — Таш-Рабат — Бишкек.

В 2017 году самый престижный в мире конкурс вокалистов «Опералия», учрежденный великим оперным певцом и дирижером Пласидо Доминго, впервые прошел в Казахстане на сцене Astana Opera. В «Опералии» принимали участие певцы любых типов голосов (от баса до сопрано) в возрасте от 18 до 32 лет. В Астану прибыли 40 талантливых вокалистов из разных уголков земного шара. Общий призовой фонд составил от 180 000 долларов.

В 2019 году документальный короткометражный фильм «Вкус цвета» режиссера Камиллы Абдельдиновой получил награду «Лучший документальный фильм» на 8-м Международном кинофестивале Kolkata Shorts International Film Festival.

«Вкус цвета» входит в цикл «Тюркские народы Казахстана». Этот документальный цикл посвящен тюркским этносам, проживающим в многонациональном Казахстане.

В 2020 году японская певица Ранка поздравила казахстанцев с 175-летием казахского поэта Абая Кунанбайулы исполнением песни «Көзімнің қарасы» на японском языке.

Традиционная японская аранжировка музыкальной композиции со звучанием национального щипкового инструмента «кото» была создана продюсерской компанией «Zerosta». Слова песни на японский язык перевел профессор Университета «Wako» Хироки Сакаи — автор нескольких книг о фольклорно-мифологическом наследии казахского народа.

В 2022 году в рамках официального визита Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева в Королевство Саудовская Аравия, состоялось подписание меморандума о взаимопонимании и сотрудничестве в сфере информации между МИА «Казинформ» и Саудовским информационным агентством. В рамках меморандума будет наращиваться обмен новостным контентом, что позволит аудитории двух стран быть в курсе текущих событий общестранового масштаба.

В 2023 году Национальный банк Казахстана выпустил в обращение коллекционные монеты TEMIRBEK JÚRGENOV.125 JYL из серии «Выдающиеся события и люди». Монеты выпущены к 125-летию деятеля культуры и искусства Казахстана Темирбека Жургенова.

Темирбек Жургенов — первый министр просвещения Казахстана, благодаря которому в 1934 году в Казахстане приступили к строительству сразу шести крупнейших вузов Казахстана и всей Центральной Азии.

Монеты TEMIRBEK JÚRGENOV.125 JYL изготовлены из сплава мельхиор МН 25, массой 15 грамм, диаметром 33 мм, качеством изготовления brilliant uncirculated, номиналом 100 тенге, тиражом 10 000 штук.

В 2024 году не имеющий аналогов в стране мультимедийный интерактивный комплекс на поляне Абылай хана в нацпарке «Бурабай» торжественно открыт после модернизации. Современный мультимедийный комплекс является одним из самых высокотехнологичных интерактивных музеев в Казахстане. Мультимедийный комплекс разделен на 9 залов.

В 2025 году на территории городища «Ақтөбе-Лаэти» близ Атырау археологи обнаружили редкие серебряные монеты XIII века с тамгами хана Золотой Орды Менгу-Темир хана и китайскими иероглифами. Также в ходе раскопок найден целый глиняный сосуд «Тагара». Все артефакты изучат в лаборатории, на месте планируют создать музей под открытым небом.

В 2025 году в Баку стартовал месяц казахстанской кинематографии. Мероприятие открылось показом музыкальной драмы «Дос-Мукасан» под открытым небом. Картина режиссера Айдына Сахамана посвящена легендарному казахстанскому вокально-инструментальному ансамблю, ставшему символом эпохи и основоположником казахского рока. Музыкальная драма основана на реальных событиях и рассказывает о создании ансамбля студентами политехнического института. Фильм отражает сложный путь молодых музыкантов: от первых успехов до запретов, партийного давления, проблем в учебе и непростого выбора между карьерой ученого и творческим призванием. Особое внимание было уделено достоверности образов — актерский состав подбирался с учетом портретного сходства с реальными участниками ансамбля. Для придания фильму исторической и музыкальной аутентичности в качестве консультантов были приглашены основатели ансамбля Мурат Кусаинов и Досым Сулеев.