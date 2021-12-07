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24 иностранца выдворены из страны в Алматы

7 Декабря 2021 15:27
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24 иностранца выдворены из страны в Алматы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 24 иностранца выдворены из страны в Алматы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

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С 6 декабря в Алматы проводится республиканское оперативно-профилактическое мероприятие «Мигрант» в целях поддержания должного общественного порядка, выявления нарушений иностранцами правил пребывания в Республике Казахстан.

«За первый день проведения отработки за нарушение миграционного законодательства привлечено к административной ответственности 306 нарушителей миграционного законодательства, 234 из них – иностранные граждане, нарушившие правила пребывания в РК. По решению суда выдворено за пределы РК 24 иностранца. За непринятие мер по обеспечению законности пребывания иностранцев в РК привлечено 64 принимающих лица. Кроме того, за нарушение правил привлечения иностранной рабочей силы в РК привлечено 8 работодателей», – информировал начальник управления миграционной службы ДП города Алматы Асхат Бутунчинов.

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#Алматы   #МВД РК  
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