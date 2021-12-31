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24 хоккейных катка установили для отдыха горожан в Павлодаре

31 Декабря 2021 06:45
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24 хоккейных катка установили для отдыха горожан в Павлодаре

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - 24 хоккейных катка установили в Павлодаре. Работы по заливке и дальнейшему содержанию катков в городе будут продолжены, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

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«Для зимнего отдыха горожан отделом физической культуры и спорта города Павлодар в микрорайонах и сельской зоне города установлены 24 хоккейных катка. Также функционируют 4 пункта проката на лыжной базе «Ертіс», крытом хоккейном корте в Восточном микрорайоне по улице Малайсары Батыра, 39, в городском парке культуры и отдыха и в парке Гагарина, - сообщили в отделе физической культуры и спорта Павлодара. - Стоимость проката коньков: взрослый 700 тенге, детский - 500 тенге».

Для качественной заливки одного катка его необходимо залить не менее 10 раз при температуре -15, -20 градусов. После заливки для застывания льда требуется не менее 3 часов. При таких условиях лёд будет залит равномерно.

«В связи с температурой воздуха в Павлодаре менее -10 градусов полноценная подготовка всех катков города для катания была затруднена. Также ситуацию осложняет то, что жильцы дворов, где установлены катки, после завершения работ, не дожидаясь застывания, сразу начинают кататься, зачастую оставляя мусор и другие посторонние предметы, портя ледовое покрытие», - рассказывают в отделе.

Там пообещали, что работы по заливке и дальнейшему содержанию катков будут продолжены и попросили горожан при заливке льда во дворах выдерживать время застывания, бережно относиться к покрытию, не кидать и не оставлять мусор.

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#Павлодарская область   #Регионы   #Общество  
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Автор:

Антон Гагарин

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