24 года назад подписан Указ об объявлении Акмолы столицей Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 24 года назад, 20 октября 1997 года Первый Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал Указ об объявлении Акмолы столицей Республики. Этот исторический документ положил начало большому строительству и перевоплощению провинциального городка в процветающий мегаполис, который за столь короткий срок заявил о себе на мировой арене в качестве процветающего центра геополитических, социально-экономических, культурных процессов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата Нур-Султана.

Официально город Акмола стал столицей Казахстана 10 декабря 1997 года. Уже в июне 1998 года состоялась официальная презентация новой столицы страны.

В книге Нурсултана Назарбаева «В сердце Евразии», вышедшей в свет в 2005 году, Елбасы рассказал о причинах переноса столицы и выбора в качестве главного города страны Акмолы.

«На основании всех критериев отбора новой столицы наиболее предпочтительным оказался вариант размещения административного и политического центра независимого Казахстана в городе Акмоле. Так, в июле 1994 года было принято решение перенести столицу более чем на 1000 километров на север, в степную Акмолу… Акмола находится почти в географическом центре Казахстана и вблизи от важных хозяйственных регионов, являющихся ведущими и интенсивными точками роста экономики Казахстана. Город расположен на пересечении крупных транспортных магистралей и в этом плане соединен со всеми регионами страны. Кроме того, город находится вблизи трансевроазиатских магистралей, являющихся для Казахстана наиболее простым выходом на многие зарубежные страны», - говорится в книге.

По информации Елбасы, на момент принятия решения о переносе столицы население Акмолы составляло 290 тысяч человек. За эти годы прирост составил около миллиона, и сейчас в нынешнем Нур-Султане проживет свыше 1млн 200 тысяч граждан.

Как отмечал Елбасы, новая столица вдохнула жизнь во все регионы страны и подняла национальный дух и самосознание.

«Стремительные, буквально на глазах происходящие перемены в облике новой столицы, ее новостройки, обустраивающиеся улицы, площади, скверы и парки вызывают искреннее восхищение у гостей города – и у тех, кто был ранее знаком с прежними Целиноградом и Акмолой, и у тех, кто приезжает к нам впервые. Астана – это символ обновления Казахстана, символ неиссякаемой созидательной энергии его многонационального народа. Это символ веры народа, приступившего в далеко не самые легкие времена к возведению новой столицы, в свои собственные силы. Это символ надежды и уверенности нации, обретшей свободу, в своем процветающем будущем, в будущем своих потомков. Обретение Казахстаном новой столицы – само по себе особая, многомерная и достаточно длительная история, дающая обильную пищу для раздумий и исследовательских разысканий», - писал Нурсултан Назарбаев в своей книге.

В 1999 году решением ЮНЕСКО новая столица Казахстана получила звание «город мира».

На сегодня Нур-Султан, являющийся историческим и судьбоносным проектом Елбасы, - самая молодая столица мира и самый быстро развивающийся город в Центральной Азии.

Ежегодно в городе увеличиваются темпы строительства жилья, социальной инфраструктуры. Так, в рамках реализации предвыборной программы партии «Nur Otan» до 2025 года в столице запланировано строительство 50 тыс социальных квартир, объектов образования, медицины, спорта и др.