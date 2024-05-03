24 дворовые территории подтопило в ВКО

Представитель МЧС Аскар Шарип доложил о паводковой ситуации в стране, передает корреспондент агентства Kazinform.

— В Атырауской области продолжается мониторинг уровня воды реки Жайык. Проводятся берегоукрепительные работы. В Атырау устанавливаются барьерные боны. Для предотвращения смыва береговой линии реки Жайық задействованы силы и средства нефтегазовой компании, которыми были установлены морские барьерные боны вдоль берега протяженностью 600 м. По республике вернулись в свои дома 48 611 человек. В эвакопунктах остаются 5 961 человек. Отведена и откачана вода из 8 189 жилых домов и 2 977 дворовых территорий, — сказал Аскар Шарип на брифинге в СЦК.

По его словам, откачано более 13,9 млн м3 талой воды, проведена укладка более 7,7 млн мешкотар и 1,5 млн тонн инертного материала. Всего в аварийно-спасательных и противопаводковых работах задействовано более 14 тысяч человек и 1 523 единиц техники, 244 водооткачивающих средств и 79 плавательных средств, 4 воздушных судов.