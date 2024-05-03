РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    10:35, 03 Май 2024 | GMT +6

    24 дворовые территории подтопило в ВКО

    су тасқыны
    Фото: ШҚО әкімі баспасөз қызметінен

    Представитель МЧС Аскар Шарип доложил о паводковой ситуации в стране, передает корреспондент агентства Kazinform.   

    — В Атырауской области продолжается мониторинг уровня воды реки Жайык. Проводятся берегоукрепительные работы. В Атырау устанавливаются барьерные боны. Для предотвращения смыва береговой линии реки Жайық задействованы силы и средства нефтегазовой компании, которыми были установлены морские барьерные боны вдоль берега протяженностью 600 м. По республике вернулись в свои дома 48 611 человек. В эвакопунктах остаются 5 961 человек. Отведена и откачана вода из 8 189 жилых домов и 2 977 дворовых территорий, — сказал Аскар Шарип на брифинге в СЦК.

    По его словам, откачано более 13,9 млн м3 талой воды, проведена укладка более 7,7 млн мешкотар и 1,5 млн тонн инертного материала. Всего в аварийно-спасательных и противопаводковых работах задействовано более 14 тысяч человек и 1 523 единиц техники, 244 водооткачивающих средств и 79 плавательных средств, 4 воздушных судов.

    — В Восточно-Казахстанской области в связи выпадением обильных осадков в виде дождя произошло повышение уровня воды в реке Бухтарма, вследствие чего в селе Зубовск района Алтай подтопило 24 дворовые территории. Проводятся берегоукрепительные работы и откачка воды с подтопленных территорий. Уровень воды в реке Бухтарма снизился. Мониторинг за уровнем реки продолжается, — добавил спикер.

    Теги:
    Атырауская область МЧС Восточно-Казахстанская область Реки Паводки
    Азамат Сыздыкбаев
    Автор
    Азамат Сыздыкбаев
    Сейчас читают
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!