24 ДТП из-за гололеда и осадков произошло в Павлодарской области

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - На трассе Павлодар-Кызылорда легковушка врезалась в КамАЗ, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«На 36-м километре автодороги Павлодар-Кызылорда, возле села Спутник, 48-летний водитель автомашины «Тойота Королла» в результате несоблюдения дистанции совершила столкновение с движущейся впереди грузовой автомашиной «КамАЗ», - сообщила пресс-служба департамента полиции Павлодарской области.

Водитель и пассажир автомобиля с различными травмами госпитализированы. Машина водворена на штрафную стоянку.

«В связи с обильным выпадением осадков и образования гололедицы только за сутки в области зарегистрировано 24 дорожно-транспортных происшествия», - дополнил источник.