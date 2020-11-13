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24 ДТП из-за гололеда и осадков произошло  в Павлодарской области

13 Ноября 2020 12:18
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24 ДТП из-за гололеда и осадков произошло  в Павлодарской области

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - На трассе Павлодар-Кызылорда легковушка врезалась в КамАЗ, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

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«На 36-м километре автодороги Павлодар-Кызылорда, возле села Спутник, 48-летний водитель автомашины «Тойота Королла» в результате несоблюдения дистанции совершила столкновение с движущейся впереди грузовой автомашиной «КамАЗ», - сообщила пресс-служба департамента полиции Павлодарской области.

Водитель и пассажир автомобиля с различными травмами госпитализированы. Машина водворена на штрафную стоянку.
«В связи с обильным выпадением осадков и образования гололедицы только за сутки в области зарегистрировано 24 дорожно-транспортных происшествия», - дополнил источник.


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#Павлодарская область   #ДТП   #МВД РК  
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Автор:

Антон Гагарин

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