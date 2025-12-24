24 декабря. Календарь Казинформа «Дни рождения»

74 года назад (1951) родился АУПБАЕВ Жанболат Алиханулы — журналист, писатель-публицист, член Союза писателей Казахстана, лауреат премии Союза журналистов Казахстана, премии Президента Республики Казахстан в области журналистики, лауреат международной премии «Алаш» Союза писателей Казахстана.

Фото: aikyn.kz

Уроженец СУАР (КНР). Окончил Казахский государственный университет.

Трудовая деятельность: стажер, младший литературный сотрудник, старший корреспондент, заведующий отделом республиканской молодежной газеты «Лениншіл жас» (1974-1986); ответственный секретарь теоретико-политического журнала «Казақстан коммунисі» (1986-1991); заместитель главного редактора газеты «Халық кеңесі» (1991-1996); первый заместитель теоретико-политического журнала «Ақиқат» (1996-1998); заместитель главного редактора общенациональной республиканской газеты «Егемен Қазақстан» (1998-2003); главный редактор газеты «Егемен Қазақстан» (2003-2016).

Автор книг «Как прекрасен этот мир», «Поклонись подвигу», «Под флагом мира», «Автограф на память», «Люди удивительной судьбы», «Жизнь-река», «Неоткрытые острова», «Страна моя сказка», «Живу в этом мире только раз», «Силуэты». Перу Ж. Аупбаева принадлежат переводы на казахский язык произведений О. Сулейменова, С. Санбаева. Написал литературный сценарий к документальным кинолентам «Қажымұқан мен Қажытай», «Хан тәңірі». Регулярно выступает с публицистическими статьями на страницах республиканских газет.

Главная тема творчества писателя — изучение и исследование историй и удивительных судеб участников Великой Отечественной войны, людей редких специальностей в мирное время, а также причудливых и загадочных явлений природы, имевших место на территории Казахстана.

61 год назад (1964) родился ДАУЫЛБАЕВ Адилбек Кулынтаевич — руководитель аппарата Мангистауского областного маслихата.

Фото: Gov.kz

Родился в селе Таучик Мангистауской области. Окончил Казахскую Академию транспорта и коммуникации им. М. Тынышбаева по специальности «Инженер-строитель» (2004).

Трудовая деятельность: рабочий Мангистауского ЖЭУ, п. Шетпе, Мангистауского района (1981-1988); плотник, контролер, мастер треста «Мангистаунефтестрой», г. Жанаозен (1988-1989); мастер «Кзылтуранского карьера», п. Шетпе, Мангистауского района (1989-1991); мастер Мангистауского ЖЭУ, п. Шетпе, Мангистауского района (1991-1993); монтажник 5 разряда участка № 9 месторождения Каламкас (1993-1994); мастер, прораб ТОО «Мангистаумунай жолдары», г. Актау (1994-2000); начальник строительного участка ТОО «Жолсервис», г. Жанаозен (2000-2001); заместитель директора Мангистауской областной государственной архитектурно-строительной инспекции, г. Актау (07.2001-03.2002); ведущий специалист территориального управления архитектурно-строительного контроля и лицензирования Мангистауской области, г. Актау (03.2002-12.2004); ведущий специалист, главный специалист, начальник отдела, и. о. начальника Управления государственного архитектурно-строительного контроля Мангистауской области (2005-2006); начальник Управления государственного архитектурно-строительного контроля Мангистауской области, г. Актау (2006-2009); аким Каракиянского района Мангистауской области (07.2009-12.2017); аким города Жанаозен Мангистауской области (04.2017 - 10.2019).

На занимаемой должности — с октября 2019 года.

55 лет назад (1970) родился ЕМБЕРДИЕВ Даулет Тазабекович — Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Государстве Израиль.

Фото: Gov.kz

Родился в селе Каска-су Южно-Казахстанской (ныне Туркестанской) области. Окончил КазНУ им. аль-Фараби, специальность «Преподаватель казахского языка и литературы, арабского языка» (1993); Дипломатическую академию МИД РК, специальность «Международные отношения» (2000). Дипломатический ранг — Чрезвычайный и Полномочный Посланник II класса.

Трудовая деятельность: атташе, третий секретарь, второй секретарь центрального аппарата МИД, в посольствах Казахстана в Узбекистане, в Израиле — первый секретарь, советник; в Иране — советник, Генеральный консул Казахстана в Горгане (Иран), Временный поверенный в делах в Дипломатической миссии Казахстана в Ливане (1993-2008); заведующий сектором Центра внешней политики Администрации Президента РК (2008-2019); управляющий директор ТОО «Самрук-Казына Инвест» (2009-2010); советник, Генеральный консул Посольства РК в Исламской Республике Иран (2010-2011); временный поверенный в делах РК в Ливанской Республике (2011-2016); советник Постоянного Представительства РК при ООН, г. Нью-Йорк (2016-2019); Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Государстве Кувейт (10.2019-09.2020).

На занимаемой должности — с марта 2024 года.

54 года назад (1971) родился САРИЕВ Бакытжан Шумишбайулы — начальник Канцелярии Президента Республики Казахстан.

Фото: Akorda

Родился в Алматы. Окончил Казахскую государственную архитектурно-строительную академию, инженер; Карагандинский экономический университет Казпотребсоюза, юрист.

Трудовая деятельность: специалист, старший специалист, референт, старший референт отдела документационного обеспечения канцелярии Премьер-Министра Республики Казахстан (1996-1999); начальник отдела контроля управления кадров и контроля департамента администрации Министерства иностранных дел (1999-2002); начальник управления кадров аппарата Министерства иностранных дел (2002-2003); руководитель аппарата Министерства иностранных дел (2003-2007); руководитель канцелярии Министра иностранных дел (2007-2019); уполномоченный по этике Министерства иностранных дел (2016-2017); заместитель начальника канцелярии Президента Республики Казахстан (03.2019-07.2019); заведующий отделом государственной службы и кадровой политики Администрации Президента Республики Казахстан (2019-2022).

На занимаемой должности — с июня 2022 года.

Награжден орденом «Құрмет» (2012); медалями «Ерен еңбегі үшін» (2006), 7 юбилейными медалями, ведомственной медалью МИД «ҚР сыртқы саясатына қосқан үлесі үшін Нәзір Төреқұлов атындағы медаль» (2019); нагрудным знаком «Үздік мемлекеттік қызметші» (2017).

Также вэтот день родились:

115 лет назад (1910-1982) родился МОМЫШУЛЫ Бауыржан— легендарный военный деятель, полководец, Герой Советского Союза (1990), писатель, участник Великой Отечественной войны.

Фото: из семейного архива

Уроженец Жамбылской области. Окончил курсы при Ленинградской финансовой академии, Военную академию Генерального штаба Вооруженных Сил СССР.

Трудовая деятельность: учитель начальной школы, ответственный секретарь райисполкома, начальник Жуалынской районной милиции (1928-1931); экономист Шымкентского Промбанка (1931-1932); служил в армии, учился на курсах (1932-1936); служил в армии в Дальневосточном, Киевском военных округах (1936-1940); старший инспектор Военкомата КазССР (1941); командир батальона, полка 316-й стрелковой (8-й гвардейской) дивизии, учился на курсах при Академии Генштаба (1941-1944); командир 9-й гвардейской стрелковой дивизии, слушатель Академии Генштаба (1944-1952); находился на преподавательской работе в военной академии (1952-1956); находился в отставке, на творческой работе (с 1956 года).

Бауыржану Момышулы установлен памятник в Астане, Алматы, а также в городе Волоколамск Московской области.

Награжден орденами Боевого Красного знамени, Трудового Красного знамени, Дружбы народов, Великой Отечественной войны II степени, двумя орденами Красной звезды, «Знак Почета», медалями.

97 летназад (1928-2001) родился МУХАМЕДЖАНОВ Калтай (Мухамеджан Калиолла) — народный писатель Казахстана, драматург и театральный критик, заслуженный деятель культуры Кыргызстана.

Фото: kzvesti.kz

Уроженец Кызылординской области. Окончил Московский государственный институт театрального искусства имени А. Луначарского.

Трудовая деятельность: диктор, литературный сотрудник областного радио, главный редактор редакции Министерства культуры КазССР; литературный сотрудник, редактор газеты «Қазақ әдебиеті» (1956-1962); главный редактор журнала «Новый фильм» (1970-1982); второй секретарь правления Союза писателей Казахстана (1982-1984); первый секретарь Союза кинематографистов Казахстана (1984-1988); главный редактор журнала «Ара — Шмель» (1988-1992); главный редактор газеты «Заман-Казахстан» (1992-1998); главный редактор газеты «Түркістан» (1995-2001).

Калтай Мухамеджанов — мастер жанра комедии. Первая комедия «Бөлтірік бөрік астында» («Волчонок под шапкой») вышла в 1959 году. Автор пьес «Құдағи келіпті» («Сваха приехала»), «Өзіме де сол керек» («Так мне и надо»), «Біз періште емеспіз» («Мы — не ангелы»), «Жат елде» («На чужбине»), «Қуырдақ дайын» («Жаркое готово»). Его пьесы поставлены на сценах республиканских и зарубежных театров (Англия, США, Болгария, Венгрия). Перевел на казахский язык романы С. Айни, Айбека, повести Ч. Айтматова, произведения М. Горького, Б. Лавренева. Перевел на русский язык и опубликовал в пяти томах произведение «Мың бір түн» («Тысяча и одна ночь»). В 1998 году вышел сборник сочинений писателя в трех томах. Автор сценариев художественных фильмов «Чинара на скале», «Айман-Шолпан».

Награжден орденами Дружбы народов, «Знак Почета», «Парасат», медалями.