24 декабря. Календарь Казинформа «Дни рождения»
Агентство Kazinform предлагает читателям информационный календарь «Дни рождения».
74 года назад (1951) родился АУПБАЕВ Жанболат Алиханулы — журналист, писатель-публицист, член Союза писателей Казахстана, лауреат премии Союза журналистов Казахстана, премии Президента Республики Казахстан в области журналистики, лауреат международной премии «Алаш» Союза писателей Казахстана.
Уроженец СУАР (КНР). Окончил Казахский государственный университет.
Трудовая деятельность: стажер, младший литературный сотрудник, старший корреспондент, заведующий отделом республиканской молодежной газеты «Лениншіл жас» (1974-1986); ответственный секретарь теоретико-политического журнала «Казақстан коммунисі» (1986-1991); заместитель главного редактора газеты «Халық кеңесі» (1991-1996); первый заместитель теоретико-политического журнала «Ақиқат» (1996-1998); заместитель главного редактора общенациональной республиканской газеты «Егемен Қазақстан» (1998-2003); главный редактор газеты «Егемен Қазақстан» (2003-2016).
Автор книг «Как прекрасен этот мир», «Поклонись подвигу», «Под флагом мира», «Автограф на память», «Люди удивительной судьбы», «Жизнь-река», «Неоткрытые острова», «Страна моя сказка», «Живу в этом мире только раз», «Силуэты». Перу Ж. Аупбаева принадлежат переводы на казахский язык произведений О. Сулейменова, С. Санбаева. Написал литературный сценарий к документальным кинолентам «Қажымұқан мен Қажытай», «Хан тәңірі». Регулярно выступает с публицистическими статьями на страницах республиканских газет.
Главная тема творчества писателя — изучение и исследование историй и удивительных судеб участников Великой Отечественной войны, людей редких специальностей в мирное время, а также причудливых и загадочных явлений природы, имевших место на территории Казахстана.
61 год назад (1964) родился ДАУЫЛБАЕВ Адилбек Кулынтаевич — руководитель аппарата Мангистауского областного маслихата.
Родился в селе Таучик Мангистауской области. Окончил Казахскую Академию транспорта и коммуникации им. М. Тынышбаева по специальности «Инженер-строитель» (2004).
Трудовая деятельность: рабочий Мангистауского ЖЭУ, п. Шетпе, Мангистауского района (1981-1988); плотник, контролер, мастер треста «Мангистаунефтестрой», г. Жанаозен (1988-1989); мастер «Кзылтуранского карьера», п. Шетпе, Мангистауского района (1989-1991); мастер Мангистауского ЖЭУ, п. Шетпе, Мангистауского района (1991-1993); монтажник 5 разряда участка № 9 месторождения Каламкас (1993-1994); мастер, прораб ТОО «Мангистаумунай жолдары», г. Актау (1994-2000); начальник строительного участка ТОО «Жолсервис», г. Жанаозен (2000-2001); заместитель директора Мангистауской областной государственной архитектурно-строительной инспекции, г. Актау (07.2001-03.2002); ведущий специалист территориального управления архитектурно-строительного контроля и лицензирования Мангистауской области, г. Актау (03.2002-12.2004); ведущий специалист, главный специалист, начальник отдела, и. о. начальника Управления государственного архитектурно-строительного контроля Мангистауской области (2005-2006); начальник Управления государственного архитектурно-строительного контроля Мангистауской области, г. Актау (2006-2009); аким Каракиянского района Мангистауской области (07.2009-12.2017); аким города Жанаозен Мангистауской области (04.2017 - 10.2019).
На занимаемой должности — с октября 2019 года.
55 лет назад (1970) родился ЕМБЕРДИЕВ Даулет Тазабекович — Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Государстве Израиль.
Родился в селе Каска-су Южно-Казахстанской (ныне Туркестанской) области. Окончил КазНУ им. аль-Фараби, специальность «Преподаватель казахского языка и литературы, арабского языка» (1993); Дипломатическую академию МИД РК, специальность «Международные отношения» (2000). Дипломатический ранг — Чрезвычайный и Полномочный Посланник II класса.
Трудовая деятельность: атташе, третий секретарь, второй секретарь центрального аппарата МИД, в посольствах Казахстана в Узбекистане, в Израиле — первый секретарь, советник; в Иране — советник, Генеральный консул Казахстана в Горгане (Иран), Временный поверенный в делах в Дипломатической миссии Казахстана в Ливане (1993-2008); заведующий сектором Центра внешней политики Администрации Президента РК (2008-2019); управляющий директор ТОО «Самрук-Казына Инвест» (2009-2010); советник, Генеральный консул Посольства РК в Исламской Республике Иран (2010-2011); временный поверенный в делах РК в Ливанской Республике (2011-2016); советник Постоянного Представительства РК при ООН, г. Нью-Йорк (2016-2019); Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Государстве Кувейт (10.2019-09.2020).
На занимаемой должности — с марта 2024 года.
54 года назад (1971) родился САРИЕВ Бакытжан Шумишбайулы — начальник Канцелярии Президента Республики Казахстан.
Родился в Алматы. Окончил Казахскую государственную архитектурно-строительную академию, инженер; Карагандинский экономический университет Казпотребсоюза, юрист.
Трудовая деятельность: специалист, старший специалист, референт, старший референт отдела документационного обеспечения канцелярии Премьер-Министра Республики Казахстан (1996-1999); начальник отдела контроля управления кадров и контроля департамента администрации Министерства иностранных дел (1999-2002); начальник управления кадров аппарата Министерства иностранных дел (2002-2003); руководитель аппарата Министерства иностранных дел (2003-2007); руководитель канцелярии Министра иностранных дел (2007-2019); уполномоченный по этике Министерства иностранных дел (2016-2017); заместитель начальника канцелярии Президента Республики Казахстан (03.2019-07.2019); заведующий отделом государственной службы и кадровой политики Администрации Президента Республики Казахстан (2019-2022).
На занимаемой должности — с июня 2022 года.
Награжден орденом «Құрмет» (2012); медалями «Ерен еңбегі үшін» (2006), 7 юбилейными медалями, ведомственной медалью МИД «ҚР сыртқы саясатына қосқан үлесі үшін Нәзір Төреқұлов атындағы медаль» (2019); нагрудным знаком «Үздік мемлекеттік қызметші» (2017).
Также вэтот день родились:
115 лет назад (1910-1982) родился МОМЫШУЛЫ Бауыржан— легендарный военный деятель, полководец, Герой Советского Союза (1990), писатель, участник Великой Отечественной войны.
Уроженец Жамбылской области. Окончил курсы при Ленинградской финансовой академии, Военную академию Генерального штаба Вооруженных Сил СССР.
Трудовая деятельность: учитель начальной школы, ответственный секретарь райисполкома, начальник Жуалынской районной милиции (1928-1931); экономист Шымкентского Промбанка (1931-1932); служил в армии, учился на курсах (1932-1936); служил в армии в Дальневосточном, Киевском военных округах (1936-1940); старший инспектор Военкомата КазССР (1941); командир батальона, полка 316-й стрелковой (8-й гвардейской) дивизии, учился на курсах при Академии Генштаба (1941-1944); командир 9-й гвардейской стрелковой дивизии, слушатель Академии Генштаба (1944-1952); находился на преподавательской работе в военной академии (1952-1956); находился в отставке, на творческой работе (с 1956 года).
Бауыржану Момышулы установлен памятник в Астане, Алматы, а также в городе Волоколамск Московской области.
Награжден орденами Боевого Красного знамени, Трудового Красного знамени, Дружбы народов, Великой Отечественной войны II степени, двумя орденами Красной звезды, «Знак Почета», медалями.
97 летназад (1928-2001) родился МУХАМЕДЖАНОВ Калтай (Мухамеджан Калиолла) — народный писатель Казахстана, драматург и театральный критик, заслуженный деятель культуры Кыргызстана.
Уроженец Кызылординской области. Окончил Московский государственный институт театрального искусства имени А. Луначарского.
Трудовая деятельность: диктор, литературный сотрудник областного радио, главный редактор редакции Министерства культуры КазССР; литературный сотрудник, редактор газеты «Қазақ әдебиеті» (1956-1962); главный редактор журнала «Новый фильм» (1970-1982); второй секретарь правления Союза писателей Казахстана (1982-1984); первый секретарь Союза кинематографистов Казахстана (1984-1988); главный редактор журнала «Ара — Шмель» (1988-1992); главный редактор газеты «Заман-Казахстан» (1992-1998); главный редактор газеты «Түркістан» (1995-2001).
Калтай Мухамеджанов — мастер жанра комедии. Первая комедия «Бөлтірік бөрік астында» («Волчонок под шапкой») вышла в 1959 году. Автор пьес «Құдағи келіпті» («Сваха приехала»), «Өзіме де сол керек» («Так мне и надо»), «Біз періште емеспіз» («Мы — не ангелы»), «Жат елде» («На чужбине»), «Қуырдақ дайын» («Жаркое готово»). Его пьесы поставлены на сценах республиканских и зарубежных театров (Англия, США, Болгария, Венгрия). Перевел на казахский язык романы С. Айни, Айбека, повести Ч. Айтматова, произведения М. Горького, Б. Лавренева. Перевел на русский язык и опубликовал в пяти томах произведение «Мың бір түн» («Тысяча и одна ночь»). В 1998 году вышел сборник сочинений писателя в трех томах. Автор сценариев художественных фильмов «Чинара на скале», «Айман-Шолпан».
Награжден орденами Дружбы народов, «Знак Почета», «Парасат», медалями.