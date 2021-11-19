+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -23 °С
Алматы: -3 °С
USD 431.6 EUR 489
RUB 5.92 CNY 67.61
Скачать
Новости
Вся лента >>>

24 человека скончались за сутки от коронавируса и пневмонии

19 Ноября 2021 07:54
Поделиться:
24 человека скончались за сутки от коронавируса и пневмонии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министерство здравоохранения РК обновило данные о количестве зарегистрированных случаев с летальным исходом от коронавирусной инфекции и пневмонии с признаками КВИ. Об этом передает МИА «Казинформ».

Новости по теме
За сутки в Казахстане выявлено 1125 заболевших коронавирусом
Холодильное оборудование для вакцины Pfizer закуплено в Актобе Свыше двух тысяч алматинцев получили вакцину от КВИ за рубежом Я бы сам вакцинировался Pfizer - Жандарбек  Бекшин

За сутки, 17 ноября, 20 человек скончались от коронавирусной инфекции и 4 человека от пневмонии с признаками КВИ. Также опубликованы данные о количестве зарегистрированных случаев с летальным исходом в разрезе регионов.




Подписывайтесь на наш канал:

#Минздрав РК   #Здравоохранение   #Коронавирус в РК  
Поделиться:
Новости по теме
За сутки в Казахстане выявлено 1125 заболевших коронавирусом
Холодильное оборудование для вакцины Pfizer закуплено в Актобе
Свыше двух тысяч алматинцев получили вакцину от КВИ за рубежом
Я бы сам вакцинировался Pfizer - Жандарбек  Бекшин
Популярное
1 Какой будет цена на уголь, рассказал Бейбут Атамкулов
2 О противопоказаниях к прививке вакциной «Pfizer» рассказали в Минздраве РК
3 Какие дороги будут построены в текущем году в Казахстане
4 О шторме предупредили жителей восьми регионов Казахстана
5 Коллективные мероприятия в Алматы запрещены - Жандарбек Бекшин
6 Газификация северных и восточных регионов РК – о чем Казахстан договорился с Россией
Читайте также
Свыше двух тысяч алматинцев получили вакцину от КВИ за рубежом
Восемь иностранцев без ПЦР-тестов не пропустили на границе РК в Павлодарской области
Какой будет цена на уголь, рассказал Бейбут Атамкулов
О противопоказаниях к прививке вакциной «Pfizer» рассказали в Минздраве РК
Какие дороги будут построены в текущем году в Казахстане
О шторме предупредили жителей восьми регионов Казахстана
Коллективные мероприятия в Алматы запрещены - Жандарбек Бекшин
Газификация северных и восточных регионов РК – о чем Казахстан договорился с Россией
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Умбет Шолпан
Умбет Шолпан
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Жанар Смаилова
Жанар Смаилова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Анаргуль Хамитова
Анаргуль Хамитова
954-047
rusred@inform.kz

Архив