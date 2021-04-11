24 человека скончались за сутки от коронавируса и пневмонии в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане от коронавируса и пневмонии скончались 24 человека, передает МИА «Казинформ».

«На 11 апреля лечение от КВИ продолжают получать 32 899 человек (32 241 КВИ+ и 658 КВИ-), из них в стационарах находится – 12 003 пациента, на амбулаторном уровне – 20 896 пациентов. Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся в тяжелом состоянии – 546 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – 163 пациента; на аппарате ИВЛ – 99 пациентов», - сообщила пресс-служба Минздрава в Telegram .

По информации ведомства, за сутки скончались 24 человека: 19 - от COVID-19, общее число умерших - 3 221; 5 - от пневмонии, общее число умерших – 727.