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    09:51, 11 Апрель 2021 | GMT +6

    24 человека скончались за сутки от коронавируса и пневмонии в Казахстане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане от коронавируса и пневмонии скончались 24 человека, передает МИА «Казинформ».

    «На 11 апреля лечение от КВИ продолжают получать 32 899 человек (32 241 КВИ+ и 658 КВИ-), из них в стационарах находится – 12 003 пациента, на амбулаторном уровне – 20 896 пациентов. Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся в тяжелом состоянии – 546 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – 163 пациента; на аппарате ИВЛ – 99 пациентов», - сообщила пресс-служба Минздрава в Telegram .

    По информации ведомства, за сутки скончались 24 человека: 19 - от COVID-19, общее число умерших - 3 221; 5 - от пневмонии, общее число умерших – 727.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Главная
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