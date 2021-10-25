08:34, 25 Октябрь 2021 | GMT +6
24 человека скончались от коронавируса и пневмонии за сутки в Казахстане
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Обновлены данные о зарегистрированных случаях летального исхода коронавирусной инфекции и пневмонии с признаками коронавируса, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Министерства здравоохранения РК.
По информации Минздрава, за 23 октября зарегистрировано 20 умерших от подтвержденного COVID-19 (КВИ+) и четыре смерти от пневмонии с признаками коронавируса (КВИ-).
Опубликованы также данные в разрезе регионов.