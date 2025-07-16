24 человека проживали без документов в области Абай
С начала года в области Абай полицейские выявили 24 человека, проживающих без документов, передает агентство Kazinform со ссылкой на Polisia.kz.
Вопрос документирования лиц с неопределенным правовым статусом остается приоритетным направлением в сфере миграционного контроля. Оформление личных документов позволяет гражданам пользоваться государственными услугами, получать социальные гарантии и быть юридически защищенными.
С начала года сотрудники миграционной службы области Абай установили 24 случая проживания без документов или с недействительными паспортами СССР образца 1974 года. На сегодня 22 человека уже получили удостоверения личности гражданина Республики Казахстан. Остальные находятся на стадии оформления. Среди них — местный житель, который в детстве утратил документы и с тех пор жил без официального удостоверения.
Благодаря содействию сотрудников миграционной службы его личность была подтверждена, и документы восстановлены. Теперь мужчина может реализовать свои законные права и получать все предусмотренные государством услуги.
— Если вы или ваши близкие по различным причинам не имеете документов, удостоверяющих личность, необходимо обратиться в миграционную службу по месту проживания. Своевременное оформление документов — это основа правовой защищенности и уверенности в завтрашнем дне, — напомнили в полиции.