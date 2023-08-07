24 человека погибли в результате аварии в Марокко

РАБАТ. СИНЬХУА - КАЗИНФОРМ - 24 человека погибли после того, как в воскресенье в городе Демнат, расположенном в гористой местности центральной части Марокко, перевернулся автофургон, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Синьхуа.

Как сообщается, транспортное средство направлялось на еженедельную сельскую ярмарку в Демнате. Королевской жандармерией под надзором компетентных органов начато расследование, чтобы установить причину инцидента.

По официальным данным, в 2022 году жертвами дорожно-транспортных происшествий в Марокко стали более 3,2 тыс. человек.