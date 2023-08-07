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    11:03, 07 Август 2023 | GMT +6

    24 человека погибли в результате аварии в Марокко

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    Фото: pixabay.com
    РАБАТ. СИНЬХУА - КАЗИНФОРМ - 24 человека погибли после того, как в воскресенье в городе Демнат, расположенном в гористой местности центральной части Марокко, перевернулся автофургон, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Синьхуа.

    Как сообщается, транспортное средство направлялось на еженедельную сельскую ярмарку в Демнате. Королевской жандармерией под надзором компетентных органов начато расследование, чтобы установить причину инцидента.

    По официальным данным, в 2022 году жертвами дорожно-транспортных происшествий в Марокко стали более 3,2 тыс. человек.


    Теги:
    Мировые новости Происшествия Происшествия, ЧС
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