24 апреля. Календарь Казинформа «Дни рождения»

Агентство Kazinform предлагает читателям информационный календарь «Дни рождения».

60 лет назад (1964) родился АБДУЛЛАЕВ Сакен Жусипахметович - судья Верховного суда Республики Казахстан.

Родился в г. Шымкент.

Окончил Казахский государственный университет им. С.М. Кирова, юрист, экономист (1986, 2003).

Трудовая деятельность: помощник, старший помощник Арысского межрайонного прокурора (1986-1989); прокурор, старший прокурор прокуратуры Чимкентской области (1989-1990); старший помощник прокурора Сайрамского района (1990-1992); заместитель начальника управления юстиции Южно-Казахстанской области (1992-1993); судья Южно-Казахстанского областного суда (1993-1996); начальник управления юстиции Южно-Казахстанской области (1996-1999); начальник управления юстиции г. Алматы (1999-2002); директор государственного учреждения «Центр судебной экспертизы» Министерства юстиции РК (2002-2003); руководитель аппарата Верховного суда РК (2003-2004); судья Верховного суда РК (2004-2007); председатель Мангистауского областного суда (2007-2011); председатель суда г. Астана (2011-2013); председатель Военного суда РК (2013-2018); председатель Актюбинского областного суда (2018-2020).

На занимаемой должности - с декабря 2020 года.

Награжден орденом «Құрмет»; медалями, Почетной грамотой Министерства юстиции (2003), Благодарственным письмом председателя Верховного суда Республики Казахстан (2005).

53 года назад (1971) родился АЙМУРЗИН Айдар Асфандиярович - первый заместитель директора Пограничной службы Комитета национальной безопасности Республики Казахстан.

Родился в Восточно-Казахстанской области.

Окончил Высшее пограничное командное училище им. Ф.Э. Дзержинского, боевое и служебное применение подразделений пограничных и мотострелковых войск (1992); Евразийский национальный университет им. Л.Н. Гумилева, правоведение (2001).

Трудовая деятельность: оперативный работник, первый заместитель начальника департамента стратегического планирования, контроля и аудита КНБ Республики Казахстан.

На занимаемой должности - с сентября 2019 года.

41 год назад (1983) родился БАЙМУЛЬДИНОВ Кайрат Дюсембаевич - заведующий сектором Секретариата Ассамблеи народа Казахстана Администрации Президента Республики Казахстан.

Родился в г. Темиртау Карагандинской области.

Окончил Карагандинский государственный университет имени Е. Букетова, журналистика (2004); Институт «Болашак» и Карагандинский государственный университет имена Е. Букетова, финансы и журналистика (2006).

Трудовая деятельность: главный специалист ГУ «Отдел внутренней политики города Караганды» (2005); ведущий специалист ГУ «Департамента внутренней политики Карагандинской области» (2005-2007); ведущий специалист отдела обеспечения деятельности Республиканской бюджетной комиссии управления бюджетного планирования департамента бюджетной политики и планирования Министерства экономики и бюджетного планирования РК (2007); главный специалист отдела бюджетной политики управления анализа, формирования среднесрочных прогнозов и бюджетной политики департамента бюджетной политики и планирования Министерства экономики и бюджетного планирования РК (2007-2008); эксперт управления бюджетного планирования департамента бюджетной политики и планирования Министерства экономики и бюджетного планирования РК (2008); главный эксперт информационно-аналитического центра канцелярии Премьер-Министра РК (2008-2010); главный консультант информационно-аналитического центра канцелярии Премьер-Министра РК (2010-2012); главный консультант службы центральных коммуникаций канцелярии Премьер-Министра РК (2012-2013); главный консультант информационно-аналитического центра канцелярии Премьер-Министра РК (2013-2014); заведующий сектором информационно-аналитического центра канцелярии Премьер-Министра РК (2014-2015); руководитель управления анализа и планирования Комитета по делам гражданского общества Министерства по делам религий и гражданского общества РК (2017-2018); руководитель управления сводного анализа и планирования Комитета по делам гражданского общества Министерства общественного развития РК (2018-2019); руководитель управления анализа и планирования Комитета по делам гражданского общества МИОР РК (2019); заместитель директора департамента анализа и стратегического планирования МИОР РК (2019-2020); заместитель председателя Комитета по делам гражданского общества МИОР РК (2020); заместитель председателя Комитета по делам молодежи и семьи МИОР РК (2020-2022); председатель Комитета по делам молодежи и семьи Министерства информации и общественного развития Республики Казахстан (2022-2023).

Награжден юбилейной медалью «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 20 жыл» (2011).

37 лет назад (1987) родился ИБРАЕВ Ахат Адилович - режиссер, сценарист, продюсер.

Родился в г. Алматы.

Окончил университет Висконсина, Эпплтон, США, ассоциативная степень «Радио и телевещание» (2006); Колумбийский колледж (Columbia College Chicago) Чикаго, США (2009); стипендиат программы Болашак.

Трудовая деятельность: координатор программ кинофестиваля Евразия (2005); координатор внеконкурсной программы кинофестиваля Евразия (2006); художник по свету драма «Exemption of Hunter Riley» Чикаго (2007); кастинг директор картины «Kalpana» Чикаго (2008); менеджер по производству триллер «Stay With Me» Чикаго (2008); координатор драмы «Green Street Hooligans-2,» Лос-Анжелес (2008); режиссер, сценарист музыкальная драма «Adagio» Чикаго (2009); второй режиссер молодежной драмы «Сказ о Розовом Зайце» (2009); продакшн менеджер фильма «Ирония Любви» (2009); директор, продюсер компании ADIGUL продакшн (2010-2015); режиссер комедийного сериала «Айналайын», сезоны 3 и 4 (2011); продюсер, режиссер сериала «Санжар мен Кайсар», сезон 1 и 2 (2012); режиссер, сценарист фэнтэзи «Книга Легенд» (2012); продюсер, режиссер сериала «Санжар мен Кайсар», сезон-3, мюзик шоу «Науырыз Джем», сезон-3, программы «Жаксы Адам» (2013); продюсер, автор сериала «Хранители Солнца». Мистика (2013); продюсер, режиссер сериала «Мозготрясы» Комедия (2013); линейный Продюсер сериала для NETFLIX - «Марко Поло» (2014); руководитель производственного подразделения общества, руководитель Цифрового комплекса АО «Казахфильм» (2015); генеральный продюсер АО «Казахфильм» им. Ш. Айманова (2015-2017); продюсер исторического документального фильма MANGI EL, фильм «Маленький принц нашего города» (2016); продюсер исторической драмы «Талан», продюсер, режиссер драмы о боксе «Тайталас» сериал (2017); генеральный директор компании DAR PLAY (2017-2018); продюсер реалити-шоу для телеканала CBS Казахстан-США, комедии «Инстаграмщица», комедии «Класстастар», мюзикла «Сиситай», сопродюсер - музыкальной драмы «Амре» (2018); председатель союза кинематографистов (2016-2018).

Также в этот день родились:

141 год назад (1883-1939) родился ДОСМУХАМЕДОВ Халел Досмухамедович - общественный деятель, этнограф, литератор, историк, естествоиспытатель и просветитель, один из тех, кто оставил особый след в казахской педагогике и просвещении.

Окончив с золотой медалью военно-медицинскую академию в Санкт-Петербурге, он большую часть своей жизни посвятил лечебно-оздоровительному делу.

Трудовая деятельность: работал врачом в воинских подразделениях уральских казаков (1909-1913); участковым врачом в Темирском уезде (1913-1920); входил в партию «Алаш» и был членом правительства «Алаш Орда» (1917-1919); преподаватель Ташкентского института народного просвещения, ординатор медицинского факультета Среднеазиатского университета, председатель научной комиссии Туркестанской республики и Государственного комитета по делам издательств и научных учреждений (1920-1925); помощник ректора Казахского высшего педагогического института, проректор, доцент Казахского государственного университета (ныне АГУ) (1926-1930); заведовал отделом Института здравоохранения и гигиены в Воронеже, где находился в ссылке (1930-1938).

Он принимал активное участие в создании новой системы национальной школы и разработке казахской терминологии.

Халел Досмухамедов использовал свой педагогический опыт в подготовке учебников для школ и, как их автор, получил широкую известность. Вышли в свет такие его труды, как «Неживая природа», «Учебники зоологии» (1922), «Сингармонизм в казахском языке» (1923), «Гигиена школьников» (1925) и третья часть учебника зоологии (1926). Эти книги по праву занимают особое место в истории отечественных учебников.

Помимо учебников, он активно занимался и переводами. Им были переведены и изданы книги Ю. Вагнера «Рассказы о том, как устроено и работает наше тело», «Рассказы о том, как живут, устроены растения». Кроме своей основной специальности - медицины, прекрасно разбирался в проблемах анатомии, физиологии, зоологии, ботаники. Ученый пристальное внимание уделял терминологии, указывая на особое значение терминов в науке. В различных его трудах встречается множество созданных им самим специальных слов.

88 лет назад (1936-2021) родился ЖУМАДИЛОВ Кабдеш - казахстанский писатель, лауреат премии Союза писателей Казахстана (1983), лауреат Государственной премии Казахской ССР им. Абая (1990), народный писатель Казахстана (1998).

Родился в Шаушекском районе Тарбагатайской провинции СУАР КНР.

Окончил Казахский государственный университет имени С.М. Кирова (1965).

Трудовая деятельность: литературный сотрудник газеты «Қазақ әдебиеті» (1965-1967); редактор в издательстве «Жазушы» (1967-1976); редактор в Государственном комитете по делам печати, полиграфии и книжной торговле Казахской ССР (1976-1981); на творческой работе (с 1981 года).

Первые стихи и рассказы были опубликованы в газете «Синьцзян» и журнале «Шугыла» в Китае.

В первую очередь Кабдеш - акын. Его творчество началось со стихов. Он начал писать их еще в студенческие годы. Очень много времени уделял истории казахского народа, его батырам. Сегодня все его произведения - уникальные исторические документы.

Для миллиона казахстанцев он известен по историческим романам «Отчий край» и «Судьба». В них писатель повествует о трагической судьбе казахов, оказавшихся вдали от родины. На счету писателя порядка тридцати произведений. Публицистические статьи писателя вошли в сборник «Қалың елім, қазағым» («Казахский мой народ», 2000). Произведения Кабдеша Жумадилова изданы на русском, украинском, белорусском, узбекском, уйгурском, кыргызском и других языках.

За заслуги перед государством, активную общественную деятельность, значительный вклад в социально-экономическое и культурное развитие страны, укрепление дружбы и сотрудничества между народами был награжден орденами «Парасат» (2005), «Барыс» (2018); медалью «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина»; Почетной грамотой Верховного совета Казахстана.