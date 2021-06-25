24% акмолинцев привились от коронавируса

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - С февраля текущего года в республике началась вакцинация против коронавирусной инфекции. На сегодняшний день 24% акмолинцев уже провакцинировались от КВИ, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На сегодняшний день в Казахстане одобрены четыре вакцины против COVID-19, это «СпутникV», QazVac, Xayat-Vaх и CoronaVac.

«В Акмолинскую область поступило 264200 доз вакцин, из них 160100 доз вакцин первого компонента, второго компонента -104100 доз. На 23 июня первым компонентом привито 100751 человек или 24% от количества подлежащего населения, вторым компонентом - 65116 человек, что составляет 65% от количества лиц, получивших первый компонент», - отметила, выступая на брифинге, главный государственный санитарный врач Акмолинской области Айнагуль Мусина.

Среди медицинских работников в регионе привились 8375 человек (89%). Здесь вакцинация уже дает положительные результаты: если в январе было зарегистрировано 133 случая заражения среди медицинских работников, то в июне лишь 20 случаев.

А вот педагоги региона привились лишь в количестве 53%. Кстати, среди детей школьного возраста отмечается снижение заболеваемости COVID-19: если в мае было зарегистрировано 366 случаев, то за отчетный период июня - 75 случаев (снижение в 4,9 раз), что подтверждает высокую контагиозность в организованных коллективах. А. Мусина обратилась к педагогам области с просьбой провакцинироваться, ведь лишь в таком случае учащиеся смогут начать новый учебный год в штатном режиме.

«Согласно постановлению главного государственного санврача РК, предусмотрен ряд льгот для тех, кто имеет две дозы вакцины. Разрешается въезд на территорию Казахстана для граждан Казахстана и имеющих вид на жительство, которые вакцинировались в Казахстане без ПЦР-теста. Любая госпитализация для вакцинированных возможна без ПЦР-теста. Для вакцинированных снято требование о наличии ПЦР-теста при посещении организованных коллективов, детских домов, медико-социальных учреждений. Контактные лица при наличии двух компонентов вакцинации могут не находиться на домашнем карантине, но продолжают оставаться под медицинским наблюдением. И еще одно преимущество для вакцинированных - постоянный «зеленый» статус и возможность спокойно посещать объекты, которые работают в рамках проекта «Ashyq», - пояснила спикер.

Для стимулирования населения к вакцинации против коронавируса в некоторых районах организованы акции. Например, в Целиноградском районе работодатель предоставляет работникам дополнительные дни отпуска, им также начисляется премия. В Зерендинском районе ТОО «MILK PROJEKT» раздает вакцинированным молочную продукцию от производителя. В Жаркаинском районе раздаются наборы продуктов питания. Центр ПМСП села Красный Яр вакцинированным раздает наборы витаминов. А в ТОО «Новопэк» города Кокшетау среди привитых каждую неделю разыгрывается лотерея, в которой выигравшие получают по 50 тысяч тенге.

«Только при охвате вакцинацией взрослого населения страны не менее 60% будет достигнут коллективный иммунитет, что позволит снять все ограничительные мероприятия. Переболевшее население беспечно думает, что имеющиеся антитела защитят их от повторных случаев заболевания, вместе с тем, с начала года в Акмолинской области зарегистрировано 39 повторных случаев заболевания», - резюмировала А. Мусина.

Ранее сообщалось, что дополнительные ограничения введут в пристоличных районах Акмолинской области.