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    05:49, 19 Июнь 2025 | GMT +5

    24 агрессора получили цифровые предупреждения в Жамбылской области

    24 агрессора получили цифровые предупреждения в Жамбылской области. Их выявили при помощи современных технологий, передает корреспондент агентства Kazinform со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Жамбылской области.

    драка
    Фото: pixabay

    В регионе реализуются цифровые проекты, направленные на повышение правовой грамотности и профилактику правонарушений среди населения. Современные технологии помогают защищать права детей, бороться с буллингом и участвуют в формировании законопослушного поведения молодежи.

    Среди новых проектов прокуратура области выделяет интернет-платформу Qalqan, созданную старшеклассниками одной из таразских школ. Портал предназначен для школьников и обучает основам права через анимационные фильмы, художественные материалы и чат-боты. Сайт выполнен в виде интерактивного комикса: герои в образе супергероев объясняют детям их права с опорой на действующее законодательство.

    С помощью встроенного чат-бота пользователи могут направлять жалобы или задавать вопросы, которые обрабатываются с использованием искусственного интеллекта и перенаправляются в компетентные органы.

    В рамках других цифровых инициатив, в мессенджере WhatsApp запустили рассылку уведомлений для граждан, систематически нарушающих административное законодательство. С начала года разъяснения о повторной ответственности получили 24 человека, допустивших более трех правонарушений в семейно-бытовой сфере.

    Ранее сообщалось, что в Казахстане утвердили концепцию закона и порядка на 2025–2030 годы.

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    Теги:
    Закон и право Регионы Казахстана Насилие Регионы Жамбылская область Прокуратура Цифровизация
    Алексей Поляков
    Алексей Поляков
    Автор
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