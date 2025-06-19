24 агрессора получили цифровые предупреждения в Жамбылской области

В регионе реализуются цифровые проекты, направленные на повышение правовой грамотности и профилактику правонарушений среди населения. Современные технологии помогают защищать права детей, бороться с буллингом и участвуют в формировании законопослушного поведения молодежи.

Среди новых проектов прокуратура области выделяет интернет-платформу Qalqan, созданную старшеклассниками одной из таразских школ. Портал предназначен для школьников и обучает основам права через анимационные фильмы, художественные материалы и чат-боты. Сайт выполнен в виде интерактивного комикса: герои в образе супергероев объясняют детям их права с опорой на действующее законодательство.

С помощью встроенного чат-бота пользователи могут направлять жалобы или задавать вопросы, которые обрабатываются с использованием искусственного интеллекта и перенаправляются в компетентные органы.

В рамках других цифровых инициатив, в мессенджере WhatsApp запустили рассылку уведомлений для граждан, систематически нарушающих административное законодательство. С начала года разъяснения о повторной ответственности получили 24 человека, допустивших более трех правонарушений в семейно-бытовой сфере.

Ранее сообщалось, что в Казахстане утвердили концепцию закона и порядка на 2025–2030 годы.

Школы для родителей и SIM-карты для детей: как в Казахстане усилят защиту несовершеннолетних.