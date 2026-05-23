23 мая. Календарь Казинформа «Дни рождения»

85 лет назад (1941) родился АХМЕТОВ Адиль Курманжанович — казахстанский государственный и общественный деятель, ученый, дипломат, доктор филологических наук, профессор, академик, заслуженный деятель Казахстана.

Родился в Алма-Атинской области. Окончил Алма-Атинский педагогический институт иностранных языков (АПИИЯ), учитель английского языка, казахского языка средней школы (1963).

Трудовая деятельность: преподаватель, старший преподаватель, заместитель декана, декан факультета английского языка, проректор по учебной работе, доцент кафедры лексикологии Алма-Атинского педагогического института иностранных языков (1963-1990); специалист I категории отдела внешнеэкономических связей исполкома Алма-Атинского городского Совета народных депутатов, главный специалист аппарата главы Алма-Атинской городской администрации — постоянный представитель Алма-Атинской городской администрации в городе Тусон (штат Аризона, США) (1990-1992); ректор Алматинского педагогического института иностранных языков (Казахский государственный университет мировых языков, позже Казахский государственный университет международных отношений и мировых языков) (1992-1997); председатель Комитета образования Министерства образования, культуры и здравоохранения Республики Казахстан (1997-1999); ректор Казахского государственного университета международных отношений и мировых языков им. Абылай-хана (1999); первый вице-министр иностранных дел РК (1999-2000); посол по особым поручениям, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии, а также Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Ирландской Республике, Королевстве Норвегия и Королевстве Швеция по совместительству (2000-2001); основатель и первый ректор Казахстанско-Британского технического университета (2001-2004); проректор по международному сотрудничеству Казахстанско-Британского технического университета (2004-2007); депутат Сената Парламента РК, личный представитель действующего председателя ОБСЕ по борьбе с нетерпимостью и дискриминацией в отношении мусульман (2007-2013).

59 лет назад (1967) родился БАЙМУКАШЕВ Мурат Калибекович — заместитель секретаря Совета безопасности Республики Казахстан.

Родился в г. Семей Восточно-Казахстанской области. Окончил Казахский сельскохозяйственный институт, инженер-механик (1994); Карагандинскую высшую школу КНБ (МВД) РК, юрист-правовед (1998); Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, магистр государственного управления (2015).

Трудовая деятельность: инспектор, госавтоинспектор, старший инспектор Государственной автоинспекции управления внутренних дел Талды-Курганской и Акмолинской областей (1994-1997); инспектор, старший инспектор, начальник отделения, отдела департамента дорожной полиции МВД РК (1997-2006); заместитель начальника штаба-департамента МВД РК (2006-2007); начальник департамента кадровой работы МВД РК (2007-2009); старший помощник Генерального прокурора Республики Казахстан по особым поручениям (04.2009-08.2009); заместитель заведующего отделом обороны и правопорядка канцелярии Премьер-министра Республики Казахстан (2009-2012); заместитель заведующего отделом законодательства, обороны и правопорядка канцелярии Премьер-министра РК (2012-2013); заведующий отделом обороны и правопорядка канцелярии Премьер-министра РК (2013-2019); заместитель секретаря Совета безопасности РК (2019-2020); председатель Комитета административной полиции Министерства внутренних дел Республики Казахстан (2020-2021); заместитель министра внутренних дел Республики Казахстан (2021-2022); первый заместитель секретаря Совета безопасности Республики Казахстан (2022-2023).

На занимаемой должности — с сентября 2023 года.

47 лет назад (1979) родился САРСЕН Жандос Шералыулы — руководитель департамента Агентства по делам государственной службы по Карагандинской области.

Родился в Сарыагашском районе Туркестанской области. Окончил Алматинский государственный университет имени Абая, специальность «Юрист-международник» (2001); Лондонскую школу экономики и политических наук, специальность «Государственное управление и менеджмент» (2010).

Трудовая деятельность: аппарат Мажилиса Парламента Республики Казахстан на различных должностях (2001-2011); заместитель руководителя аппарата акима Северо-Казахстанской области (2011-2012); центральный аппарат Агентства РК по делам государственной службы (2012-2014); заместитель руководителя Департамента по делам государственной службы и противодействию коррупции — председатель Дисциплинарного Совета в Карагандинской области (2014-2016); руководитель Департамента Министерства по делам государственной службы по Карагандинской области, Председатель Совета по этике (2016); руководитель Департамента Агентства РК по делам государственной службы и противодействию коррупции по Карагандинской области, председатель Совета по этике (2016-2019); руководитель Департамента Агентства РК по делам государственной службы по г. Нур-Султан — председатель Совета по этике (2019-2022); директор Департамента государственной службы Агентства РК по делам государственной службы (2022-2024).

На занимаемой должности с апреля 2024 года.

38 лет назад (1988) родился РАСКАЛИЕВ Булат Жарасович — заместитель руководителя Департамента юстиции Актюбинской области.

Родился в г. Кандыагаш Мугалжарского района Актюбинской области. Окончил Казахский Гуманитарный Юридический университет по специальности «юриспруденция» (2009); Казахскую автомобильно-дорожную академию им. Л. Б. Гончарова по специальности «экономист» (2017).

Трудовая деятельность: ведущий специалист отдела регистрации прав на недвижимое имущество управления юстиции города Актобе (2012); главный специалист управления юстиции города Актобе (2014); заместитель руководителя управления юстиции города Актобе (2014-2018); руководитель управления юстиции района Астана города Актобе (2018-2020); главный специалист отдела обеспечения исполнительного производства (2020).

На занимаемой должности — с ноября 2020 года.

102 года назад (1924-2003) родился АКИШЕВ Кемал Акишевич — казахстанский археолог, один из основателей казахстанской археологической школы, совершивший находку «Золотого человека», член-корреспондент Германского археологического института (ФРГ, 1982).

Уроженец Павлодарской области. Окончил Казахский государственный университет им. С. М. Кирова (ныне — Казахский национальный университет имени аль-Фараби).

Трудовая деятельность: руководил Жетысуской, Северо-Казахстанской, Южно-Казахстанской археологическими экспедициями (с 1954); главный научный сотрудник Института археологии имени А. Маргулана, заведующий кафедрой археологии (с 1989); заведующий кафедрой всемирной истории, археологии и этнологии Евразийского государственного университета им. Л. Гумилева (с 2000 года).

Собрал научные сведения об исторических памятниках Сарыарки, открыл «Золотого человека» в кургане Есик (5-4 в. до н. э.), курганы «Бесшатыр» (1957–1961 гг.), памятники Отырара, имеющие всемирное значение.

Имя Кемаля Акишева — участника Второй мировой войны, лауреата Государственной премии, премии имени Ш. Уалиханова и заслуженного деятеля науки Казахской ССР — достойно вписано в Золотую книгу почета Казахстана.