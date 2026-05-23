23 мая. Календарь Казинформа «Даты. События»

казахДАТЫ

Всемирный день спортивной борьбы

Отмечается ежегодно в память о первом чемпионате мира по греко-римской борьбе, проходившем в Вене в 1904 году.

Всемирный день спортивной борьбы, также известный как Международный день спортивной борьбы или просто Международный день борьбы, был учрежден в 2014 году по инициативе борцов, соревнующихся на любительском уровне, а не рестлеров-профессионалов. Главная его задача — популяризация вольной, греко-римской и других разновидностей спортивной борьбы по всему миру.

СОБЫТИЯ

В 1936 году на заключительном концерте Декады казахского искусства и литературы в Москве состоялось триумфальное выступление Казахского оркестра народных инструментов имени Курмангазы (созданного в июне 1934 года). Были исполнены кюи «Адай», «Серпер», «Көбік шашқан», «Қос алқа», «Қызыл бидай».

В 1992 году в Лиссабоне представители Казахстана, России, Беларуси, Украины и США поставили подписи под пятисторонним протоколом, уточнившим сферу их ответственности за реализацию положений Договора о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ) применительно к тем Стратегическим ядерным силам, которые размещены на территории четырех государств.

В 1996 году на основе объединения двух вузов — Целиноградского инженерно-строительного института (ЦИСИ) и Целиноградского педагогического института был основан Евразийский университет им. Л. Н. Гумилева. В 2000 году постановлением Правительства Республики Казахстан Евразийский университет имени Л. Н. Гумилева путем слияния с Дипломатической академией Министерства иностранных дел Республики Казахстан был преобразован в Евразийский государственный университет (ЕГУ) имени Л. Н. Гумилева.

В 1996 году была одобрена Концепция формирования государственной идентичности Республики Казахстан.

Государственная идентичность представляет собой соответствие всех элементов государства признакам независимого государства. Для достижения государственной идентичности важны процессы самоидентификации и внешней идентификации. Необходимо, чтобы, с одной стороны, совпадали самооценка всеми гражданами себя как части единого независимого государства, самооценка государственных институтов как работающих в рамках независимого государства и в его интересах и самооценка всех политических сил как взаимодействующих во благо этого государства. С другой, оценка Казахстана как независимого государства со стороны как мирового сообщества, так и отдельных его членов. Такое совпадение и есть точка отсчета реальной государственности, независимости и идентичности Республики Казахстан.

В 2005 году в Национальной библиотеке РК в студии создания изображений был оцифрован первый документ — газета «Казах». Первая акция подобного рода была посвящена сохранению письменного наследия Ходжи Ахмеда Яссауи. Были подготовлены цифровые копии, и теперь все наследие после комплекса реставрационных работ находится в условиях идеального хранения. Оригинал газеты «Казах» был представлен перед зрителями в последний раз. Все 247 номеров ценного письменного источника стали доступны исследователям в электронном варианте.

В 2012 году Казахстан с Турецкой Республикой подписали совместную экономическую программу между двумя странами — «Новая синергия». Документ призван вывести сотрудничество государств в торгово-экономической и инвестиционной сферах на новый уровень за счет придания данному взаимодействию нового программного статуса.

В 2012 году алматинский метрополитен стал лауреатом Международной общественной премии транспортной отрасли «Золотая колесница» в номинации «Проект года транспортной отрасли Республики Казахстан». Алматинское метро было номинировано на премию по рекомендации Международной ассоциации метрополитенов.

В 2014 году в Талдыкоргане 22-летний инвалид Елдос Баялышбаев открыл фитнес-клуб для людей с ограниченными возможностями.

Автомобильная авария приковала его к кровати. Но разработанная индивидуальная программа массажиста помогла Елдосу достичь первых результатов — парень смог уже самостоятельно присаживаться. Ограничиваться только массажем не стали. В поисках методики реабилитации отец и старший брат Елдоса изготовили подходящие тренажеры, Елдос встал на ноги. Своим примером Елдос решил поделиться с другими. Он разработал проект, выиграл грант на три миллиона тенге по программе «Дорожная карта бизнеса-2020». Родители и друзья парня изготовили недостающие тренажерные станки, акимат Талдыкоргана подобрал подходящее здание и фитнес-клуб для людей с инвалидностью распахнул свои двери.

В 2016 году начал работу первый казахстанский мультимедийный канал новостей бизнеса Atameken Business Channel. Телевидение abctv.kz — первый ТВ-канал в Интернете, работающий в режиме LiveStream. Охват информации — Казахстан, ЕАЭС, СНГ и мир. Главная цель нового медиаресурса — информированность бизнес-сообщества, предоставление достоверной и актуальной деловой информации, которая необходима бизнесменам и деловым людям для принятия важных решений.

В 2016 году учащийся НИШ химико-биологического направления Усть-Каменогорска Олжас Сейлханов был удостоен звания почетного дипломанта «Honorable mention» на международной олимпиаде IX I-SWEEEP-2016. Престижная в мире проектная олимпиада проходила в городе Хьюстон (США).

В 2017 году на 34-й ежегодной Конвенции Международной боксерской федерации (IBF) в американском Сент-Питерсберге казахстанскому чемпиону мира по версиям IBF/WBA/WBC/IBO в среднем весе Геннадию Головкину вручили специальную награду за выдающиеся достижения в спорте имени Джерси Джо Уолкотта.

В 2018 году в Астане состоялся первый аукцион по проектам возобновляемых источников энергии. Первый аукцион состоялся для Северной зоны (Акмолинская, Актюбинская, Восточно-Казахстанская, Карагандинская, Костанайская, Павлодарская и Северо-Казахстанская области) по отбору проектов ветроэлектростанций суммарной мощностью 20 МВт.

Аукционные торги, являясь одним из этапов планомерного развития возобновляемых источников энергии, направлены на отбор наиболее эффективных проектов и формирование рыночных конкурентных цен на электрическую энергию, производимую объектами ВИЭ.

В 2021 году 14-летний экибастузец Арулат Мухаметкали одержал победу в конкурсе по nail-мастерству в Париже. Он занимается маникюром, чтобы помочь своей многодетной семье в лечении брата с особыми потребностями. Для юного мастера маникюра это не первая победа в соревнованиях профессионалов. У него уже есть двенадцать дипломов за занятые первые места в турнирах в России, Португалии, Украине, Греции, Италии, Польше, ОАЭ и Болгарии.

В 2022 году в Казахстане разработали и ввели в эксплуатацию цифровой инструмент Student’s Book.

Цель проекта — формирование кадрового резерва из числа наиболее перспективных студентов ведущих вузов страны для укрепления кадрового потенциала предприятия. Также проект поможет талантливой молодежи Казахстана получить возможность набраться опыта в IT-направлении и поддержит начинающих специалистов.

В 2023 году в рамках третьего Катарского экономического форума, проходящего в Дохе, состоялась встреча Премьер-министра Казахстана Алихана Смаилова и эмира Катара шейха Тамима бин Хамада Аль Тани. Смаилов передал эмиру Катара искренние приветствия и добрые пожелания Касым-Жомарта Токаева, а также поздравил с успешным проведением Чемпионата мира по футболу. Премьер-министр подчеркнул, что Катар является важным политическим и экономическим партнером Казахстана в арабском мире. Подтверждением этого являются высокие показатели взаимной торговли и инвестиций. Так, только за первый квартал 2023 года объем двустороннего товарооборота вырос в 17,7 раза, а объем катарских инвестиций в республику по итогам 2022 года — в 3 раза.

В 2024 году Касым-Жомарт Токаев прибыл с государственным визитом в Сингапур. Во Дворце Istаna его встретил Президент Тарман Шанмугаратнам. Касым-Жомарт Токаев отметил, что это первый визит Президента Казахстана в Сингапур за более чем 20 лет. Он подчеркнул, что хорошо знает страну, поскольку работал здесь дипломатом в 1970-е годы, и ему очень приятно вернуться сюда вновь, уже в качестве Главы государства. Президент назвал Сингапур проверенным временем и надежным партнером Астаны. В свою очередь Президент Тарман Шанмугаратнам высоко оценил поступательное развитие взаимодействия между Казахстаном и Сингапуром.

В 2024 году в казахстанский кинопрокат вышел полнометражный художественный фильм «Соңғы үкім» («Последний приговор»). Кинокартина была создана студией Folklore media по заказу Министерства культуры и информации и поддержке НАО Государственный центр поддержки национального кино. Фильм рассказывает о том, как Ахмет Байтурсынов создал науку о казахском языке. Вопреки всем тяготам жизни и жестоким испытаниям, он не изменил своим жизненным принципам и убеждениям. Фильм также показывает последние моменты жизни Ахмета, который всегда верил, что смерть может отнять у него всего лишь бренное тело, а сам он никогда не исчезнет, и все, что он сделал, станет достоянием потомков.

В 2025 году карагандинский студент 4 курса технико-строительного колледжа Виктор Репин занял первое место на международном чемпионате WorldSkills China в номинации «промышленный дизайн». Он покорил жюри дизайном салфетницы, сочетавшей стиль, функциональность и возможность массового производства.

В 2025 году в финале чемпионата Азии (U22) по боксу в Шри-Ланке представительница Казахстана в весовой категории до 63 кг Аружан Жанабаева стала чемпионкой Азии (U22), победив хозяйку турнира Мудиансе Найакаразну. Бой завершился уже в первом раунде — спустя всего 37 секунд.