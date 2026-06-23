23 июня. Календарь Казинформа «Даты. События»

ДАТЫ

День полиции в Казахстане

23 июня 1992 года Верховный совет Республики Казахстан принял Закон «Об органах внутренних дел Республики Казахстан» — это был первый правовой акт, определивший задачи и функции казахстанской полиции. 5 июня 2007 года Указом Президента Казахстана 23 июня был утвержден Днем полиции.

День государственного служащего в Казахстане

В 2013 году в Указ Президента РК «О профессиональных и иных праздниках в Республике Казахстан» были внесены изменения, в связи с чем в календаре профессиональных праздников появился День государственного служащего. Также в этот день принимают поздравления госслужащие Азербайджана, Кыргызстана и Украины.

Всемирный день информаторов

Информатор — это активный гражданин, который предает гласности имеющую место или предполагаемую мошенническую или незаконную деятельность внутри учреждения или организации. Многие общественные организации выступают в поддержку прав информаторов и за принятие законов для их защиты. По инициативе таких организаций и был учрежден Всемирный день информаторов.

Международный день вдов

23 июня было провозглашено Международным днем вдов резолюцией 65/189 Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций. Генассамблея ООН постановила отмечать этот день ежегодно, начиная с 2011 года, и призвала государства-члены, систему ООН и другие организации (как международные, так и региональные) уделять положению вдов и их детей особое внимание в рамках их соответствующих мандатов.

Международный Олимпийский день

Инициатором учреждения праздника стал Международный олимпийский комитет в 1948 году во время своей 42-й сессии в Сент-Морице (Швейцария).

Такая дата была выбрана неслучайно, так как 23 июня считается днем зарождения современного олимпийского движения. В этот день в 1894 году на конгрессе в Сорбонне поддержали инициативу Пьера де Кубертена по возрождению Олимпийских игр и был учрежден Международный олимпийский комитет.

День государственной службы ООН

В марте 2003 года Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию № 57/277, провозгласившую 23 июня Днем государственной службы Организации Объединенных Наций. С тех пор он отмечается каждый год.

ООН призвала государства-члены организовывать в этот день специальные мероприятия, освещающие значение и вклад государственной службы в процесс развития общества, проводить награждение государственных служащих, а также ориентировать жизненные интересы молодежи в направлении принятия решений о карьере государственного служащего.

СОБЫТИЯ

В 1993 году Алматинский педагогический институт иностранных языков был преобразован в Казахский государственный университет мировых языков (ныне — Казахский университет международных отношений и мировых языков им. Абылай хана).

В 1995 году «Казпочта» выпустила серию почтовых марок на тему «Живопись Казахстана» с изображением коллекций картин художественной галереи им. А. Кастеева. На марках изображены работы художников С. Мамбеева, Ж. Шарденова, Г. Исмаиловой и К. Тельжанова.

В 2010 году впервые была переведена и издана на таджикском языке под названием «Панднома» книга Абая «Слова назидания». Организация перевода и издания книги — это совместный проект Посольства РК, Союза журналистов Таджикистана и общества дружбы «Таджикистан-Казахстан».

В 2013 году в городе Олбани, столице штата Нью-Йорк, состоялось празднование Дня тюркских народов. Посетителям была представлена информация о развитии Казахстана, Азербайджана, Кыргызстана и Турции.

Казахстанская экспозиция вызвала наибольший интерес. Вниманию гостей были представлены книги и буклеты о Казахстане, календари и открытки, предметы казахского традиционного быта и утварь, а также традиционная казахская выпечка.

В 2015 году в Алматы прошло торжественное открытие первого в Казахстане Центра для детей с аутизмом. В Центре работает междисциплинарная команда из 40 специалистов, психологов, педагогов, которые прошли обучение с ведущими экспертами Казахстана, а также по передовым технологиям зарубежных стран в вопросах аутизма. Работа специалистов основывается на методе использования прикладного анализа поведения, благодаря которому дети быстрее адаптируются в социальной среде.

В 2015 году на сходе жителей села Калинино Астраханской области (РФ) принято решение о присвоении местной школе имени президента Казахстанско-Американского свободного университета международного партнерства, академика Ережепа Мамбетказиева.

Е. Мамбетказиев — крупный ученый и общественный деятель, известный в стране и за рубежом организатор образования и науки, доктор химических наук, профессор. Он — первый министр образования независимого Казахстана, депутат Верховного совета РК XII созыва.

В 2016 году в Мехико состоялась официальная инаугурация посольства Республики Казахстан в Мексике, ставшая одной из первых инаугураций посольств за последние 10 лет в стране аккредитации, в котором приняли участие представители казахстанской диаспоры, руководство внешнеполитического ведомства, представители государственных органов, парламента, дипломатический корпус, руководство Агентства по запрещению ядерного оружия в Латинской Америке и Карибском бассейне, представители бизнеса, а также друзья посольства.

В 2018 году в Петропавловске за счет частных средств был открыт памятник великому казахскому поэту Магжану Жумабаеву. Автором памятника является известный казахстанский скульптор Едиге Рахмадиев. Монументальная композиция с памятником представляет собой бронзовую скульптуру сидящего в кресле Магжана Жумабаева на высоком постаменте, установленном на круглом стилобате со ступенями подъема на площадку с трех сторон. Фигура памятника изготовлена из бронзы, высота ее 270 см, постамент — из гранита, высота — 200 см.

В 2019 году восьмилетняя казахстанская актриса Дильназ Нурсеит, сыгравшая роль племянницы композитора Бакытжана Байкадамова в китайско-казахстанском фильме «Композитор», была удостоена премии телеканала CCTV-6 в номинации «Лучший новый актер» на XXII Шанхайском международном кинофестивале.

Первый китайско-казахстанский фильм «Композитор» рассказывает о крепкой дружбе известного китайского музыканта Сянь Синхая и казахстанского композитора Бахытжана Байкадамова.

В 2021 году в США прошла презентация антологии казахского кюя «Аманат», уникальность которой в том, что она содержит ранее необнародованные кюи и аннотации к каждому из них, где можно узнать историю и смысл каждого кюя, сведения о древних казахских исполнителях и сочинителях кюев. Этот сборник имеет огромное историческое, культурное значение для нашего народа и для будущих поколений. Это первая зарубежная презентация данного проекта, экземпляры которого были переданы крупным библиотекам США в Вашингтоне, Нью-Йорке, Бостоне и Сан-Франциско, включая библиотеку Конгресса США. «Аманат» включает в себя сборник 500 архивных кюев в аутентичном исполнении на USB носителях и книгу с описанием каждого произведения на казахском, русском и английском языках.

В 2023 году в Петропавловске прошла международная конференция «Мағжан Жұмабай — Тұран өркениеті мен Алаш идеясының ұлы жыршысы», приуроченная к 130-летию великого Магжана Жумабаева. Открывая конференцию, аким СКО Айдарбек Сапаров отметил, что юбилейные мероприятия стали еще одной возможностью прикоснуться к замечательному наследию Магжана, приобщиться к величайшему слову гениального поэта. Магжан Жумабаев служит источником великой веры в будущее нации.

В 2024 году в Караганде воинской части 52859 присвоено имя героя Великой Отечественной войны Мартбека Мамраева. Он совершил не только боевой подвиг, но и трудовой: внёс вклад в развитие угольной промышленности Караганды. Мартбек Мамраев в 1942 году добровольно ушёл на фронт. В сентябре 1943 года совершил боевой подвиг при форсировании реки Днепр. После ранения вернулся в Караганду. Герой Советского Союза, награждён орденами Ленина, «Знак Почета», многочисленными медалями. В 1971 году ему присвоено звание «Почетный гражданин города Караганды».

В 2025 году казахстанская инсталляция о климатических вызовах впервые вошла в программу Berlin Biennale современного искусства «passing the fugitive on». Международная выставка представила более 60 художников и 170 произведений искусства. Из Казахстана на выставке участвовало объединение художниц Artcom Platform, которое представило в Берлине, в здании бывшего суда, видеоинсталляцию Balqaş Jyry. Работа исследует пересечение образа жизни и знаний кочевников, колонизации и современных социально-экономических, экологических и климатических вызовов в бассейне озера.