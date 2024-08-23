23 августа. Календарь Казинформа «Дни рождения»

Агентство Kazinform предлагает читателям информационный календарь «Дни рождения».

80 лет назад (1944) родилась БАКТЫГЕРЕЕВА Акуштап Бактыгереевна — казахская поэтесса, заслуженный деятель Казахстана, лауреат Государственной премии Республики Казахстан.

Фото: zkolib.bkogov.kz

Родилась в Западно-Казахстанской области. Окончила Казахский государственный женский педагогический институт, филологический факультет в г. Алматы (1966).

Трудовая деятельность: журналист областной газеты «Орал оңірі» Уральска, газеты «Октябрь туы» Талдыкурганской области, «Қазақ әдебиеті» г. Алматы (1966-1971); редактор киностудии «Қазахфильм» (1971-1972); редактор в журнале «Жулдыз» (1975-1981); руководитель литературного объединения «Қаламгер», председатель Западно-Казахстанского филиала Союза писателей Казахстана (с 2007 года).

В 1967 году был издан первый сборник стихов «Өрімтал». Затем изданы книги «Наз» (1969), «Қуанышым, іңкәрім» (1971), «Сені ойлаймын» (1973), «Аққанат» (1975), «Бақыт әні» (1978), «Жайық қызы», «Белокрылая» (1981), «Ақжелең» (1985), «Сүмбіле» (1990), «Ақшағала» (2001). Стихи поэтессы включены в сборники «Песня. Мечта. Любовь», «Чудесный сад» (1980) на русском языке. Лауреат премии журналов «Советская женщина», «Огонек» (1980).

Награждена орденом «Құрмет» (2005); медалями «Қазақстан Республикасының тәуелсiздiгiне 10 жыл» (2001), «10 жыл Астана» (2008), «Қазақстан Республикасының тәуелсiздiгiне 20 жыл» (2011), «Қазақстан Конституциясына 20 жыл» (2015), «Қазақстан Республикасының тәуелсiздiгiне 25 жыл» (2016), «20 жыл Астана» (2018); нагрудными знаками «Тіл жанашыры» (2008), «20 лет полиции Республики Казахстан» (2015), «Желтоқсан оқиғасына — 30 жыл» (2016).

75 лет назад (1949) родился БИЖАНОВ Ахан Хусаинович — член Совета сенаторов при Сенате Парламента РК.

Фото: kazpravda.kz

Родился в Алматинской области. Окончил Казахский политехнический институт им. В. И. Ленина, инженер-электрик (1971); Алма-Атинскую высшую партийную школу (1982). Доктор политических наук. Вице-президент Академии политических наук (1996).

Трудовая деятельность: электрик, инженер-электромеханик завода железобетонных изделий № 3 города Алматы (1971-1973); заведующий отделом, секретарь Ленинского райкома ЛКСМ Казахстана (1973-1976); инструктор Ленинского райкома партии, заместитель секретаря парткома машиностроительного завода им. С. М. Кирова (1976-1980); заведующий отделом Ленинского райкома партии (1982); заместитель председателя Ленинского райисполкома (1983-1989); председатель Алатауского райисполкома, первый секретарь Алатауского райкома партии (1989-1992); председатель Алматинского городского Совета народных депутатов (1992); первый заместитель Главы Алматинской городской администрации (1993); помощник Президента, заведующий отделом внутренней политики Администрации Президента Республики Казахстан (1995-2000); заместитель, советник акима города Алматы (2000-2005); директор РГП «Институт философии, политологии и религиоведения» (с 05.07.2017). депутат Верховного Совета Республики Казахстан 13-го созыва, глава депутатской фракции партии «Народное единство Казахстана» (03.1994-03.1995); депутат Сената Парламента Республики Казахстан от города Алматы, Председатель Комитета по международным делам, обороне и безопасности (12.2005-08.2007).

Награжден орденами «Құрмет» (2006), «Парасат», «Содружество».

61 год назад (1963) родился ДЖУСИБАЛИЕВ Аскар Казиханович — аким Каргалинского района Актюбинской области.

Фото: Акимат Каргалинского района

Родился в с. Уил Уильского района Актюбинской области. Окончил Западно-Казахстанский сельскохозяйственный институт, специальность «Ученый-агроном»; Алматинскую академию экономики и статистики, специальность «Экономист»; Актюбинский региональный государственный университет им. К. Жубанова, специальность «Юриспруденция».

Трудовая деятельность: агроном-семеновод, инструктор Хобдинского райкома партии (1987-1991); главный агроном, заместитель начальника Хобдинского РСХУ (1991-1998); директор ТОО «Бестау» (1998-2007); заместитель начальника управления по земельным отношениям Актюбинской области (2007-2008); начальник межрегиональной земельной инспекции Агентства Республики Казахстан по управлению земельными ресурсами по Актюбинской и Западно-Казахстанской области (01.2008-04.2011); аким Хобдинского района Актюбинской области (04.2011-07.2016); аким Темирского района Актюбинской области (07.2016-09.2018).

На занимаемой должности с сентября 2018 года.

57 лет назад (1967) родилась ПЕРЕПЕЧИНА Ольга Валентиновна — депутат Сената Парламента Республики Казахстан от Северо-Казахстанской области, заместитель председателя Сената Парламента Республики Казахстан.

Фото: senate.parlam.kz

Родилась в Северо-Казахстанской области. Окончила Курганский сельскохозяйственный институт, экономика и организация сельского хозяйства (1989).

Трудовая деятельность: экономист совхоза «Новокаменский» (1989-1992); главный экономист агрофирмы (1992-1996); начальник Кызылжарского райфинуправления (1996-2002); начальник управления финансов Северо-Казахстанской области (2002-2011); заместитель начальника, начальник департамента статистики Северо-Казахстанской области (2011-2014); депутат Сената Парламента Республики Казахстан, член Комиссии по контролю за использованием электронной системы и работой обслуживающего ее персонала, член Комитета по финансам и бюджету (2014-2017); депутат Сената Парламента Республики Казахстан, председатель Комитета по финансам и бюджету (2017-2022).

На занимаемой должности с 2022 года.

Награждена орденами «Құрмет» (2016), «Содружество» (2017); медалями «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 10 жыл» (2001), «Қазақстан Конституциясына 10 жыл» (2005), «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 20 жыл» (2011), «Қазақстан халқы Ассамблеясына 20 жыл», «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 25 жыл» (2016), «20 жыл Астана», «За укрепление парламентского сотрудничества» (2017); Почетной грамотой Президента Республики Казахстан; нагрудными знаками «Қазақстан Республикасының Статистика үздігі», «Қазақстан Республикасының Қаржы қызметінің үздігі».