2399 человек выздоровело от коронавируса за сутки в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане 2399 человек выздоровело от коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Coronavirus2020.kz.

В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 646,

город Алматы - 261,

город Шымкент - 48,

Акмолинская область - 105,

Актюбинская область - 117,

Алматинская область - 140,

Атырауская область - 122,

Восточно-Казахстанская область - 177,

Жамбылская область - 47,

Западно-Казахстанская область - 22,

Карагандинская область - 173,

Костанайская область - 83,

Кызылординская область - 55,

Мангистауская область - 31,

Павлодарская область - 269,

Северо-Казахстанская область - 61,

Туркестанская область - 42.

Итого выздоровевших в Казахстане - 843654.