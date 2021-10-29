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    08:45, 29 Октябрь 2021 | GMT +6

    239 заболевших пневмонией с признаками КВИ выявлено за сутки в РК

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Обновлены данные по случаям заболевания в республике пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Coronavirus2020.kz.

    27.10.2021 г. зафиксировано 239 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 3 летальных исхода и 295 человек выздоровело.

    Всего с 13 марта 2020г. зарегистрировано: заболевших – 79355, летальных случаев - 5025, выздоровевших - 68495.

    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Минздрав РК
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