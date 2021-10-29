239 заболевших пневмонией с признаками КВИ выявлено за сутки в РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Обновлены данные по случаям заболевания в республике пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Coronavirus2020.kz.

27.10.2021 г. зафиксировано 239 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 3 летальных исхода и 295 человек выздоровело.

Всего с 13 марта 2020г. зарегистрировано: заболевших – 79355, летальных случаев - 5025, выздоровевших - 68495.