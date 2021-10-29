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    03:11, 29 Октябрь 2021 | GMT +6

    239 тысяч человек привились от коронавируса в Атырауской области

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    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырауской области, где продолжается массовая вакцинация населения от COVID-19, 435 человек за сутки привились первым компонентом вакцины, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщает пресс-служба управления здравоохранения Атырауской области, за последние сутки первый компонент вакцины от коронавирусной инфекции получили 435 местных жителей. Всего в период с 1 февраля 2021 года первым компонентом вакцины от коронавирусной инфекции вакцинировано 239 078 человек. Вторым компонентом вакцины привито 213 753 местных жителя.

    Напомним, на 28 октября в Казахстане первым компонентом вакцины против коронавирусной инфекции провакцинировано 8 234 777 человек, вторым компонентом - 7 421 169 человек.

    Теги:
    Здравоохранение Атырауская область Атырау Коронавирус в РК Вакцинация Регионы Казахстана Минздрав РК
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