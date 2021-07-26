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2381 человек выздоровели от коронавируса в Казахстане за сутки
26 Июля 2021 08:10
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане 2381 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Coronavirus2020.kz.
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В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 370,
город Алматы - 416,
город Шымкент - 280,
Акмолинская область - 139,
Алматинская область - 72,
Атырауская область - 257,
Восточно-Казахстанская область - 41,
Жамбылская область - 25,
Западно-Казахстанская область - 50,
Карагандинская область - 186,
Костанайская область - 179,
Кызылординская область - 117,
Мангистауская область - 97,
Павлодарская область - 29,
Северо-Казахстанская область - 65,
Туркестанская область - 58.
Итого выздоровевших в Казахстане - 449377.
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