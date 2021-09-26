08:16, 26 Сентябрь 2021 | GMT +6
2381 человек выздоровел от коронавируса в Казахстане
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане 2381 человек выздоровел от коронавирусной инфекции. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на www.coronavirus2020.kz.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 167,
город Алматы - 823,
город Шымкент - 7,
Акмолинская область - 196,
Актюбинская область - 28,
Алматинская область - 102,
Атырауская область - 215,
Восточно-Казахстанская область - 238,
Жамбылская область - 37,
Западно-Казахстанская область - 23,
Карагандинская область - 173,
Костанайская область - 25,
Кызылординская область - 52,
Мангистауская область - 25,
Павлодарская область - 153,
Северо-Казахстанская область - 79,
Туркестанская область - 38.
Итого выздоровевших в Казахстане – 810 681.