2381 человек выздоровел от коронавируса в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане 2381 человек выздоровел от коронавирусной инфекции. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на www.coronavirus2020.kz.

В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 167,

город Алматы - 823,

город Шымкент - 7,

Акмолинская область - 196,

Актюбинская область - 28,

Алматинская область - 102,

Атырауская область - 215,

Восточно-Казахстанская область - 238,

Жамбылская область - 37,

Западно-Казахстанская область - 23,

Карагандинская область - 173,

Костанайская область - 25,

Кызылординская область - 52,

Мангистауская область - 25,

Павлодарская область - 153,

Северо-Казахстанская область - 79,

Туркестанская область - 38.

Итого выздоровевших в Казахстане – 810 681.