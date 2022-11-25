238 тысяч человек умерли от загрязнения воздуха в 2020 году в ЕС

25 Ноября 2022, 03:22

КОПЕНГАГЕН. КАЗИНФОРМ - Атмосферное загрязнение микрочастицами стало причиной 238 тысяч преждевременных смертей в странах ЕС в 2020 году. О этом говорится в докладе Европейского агентства по окружающей среде (ЕАОС). За последний год число смертей еше немного увеличилось из-за смертности от коронавируса, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Еuronews.

«Повышенная концентрация микрочастиц, которая превышает рекомендованные нормы ВОЗ, стала причиной 238 тысяч преждевременных смертей» по всему Евросоюзу», - говорится в докладе ЕАОС. Это немного больше, чем в 2019 году, когда микрочастицы, проникающие глубоко в легкие, стали причиной преждевременной смерти около 231 тысячи человек.

«Рост смертности контрастирует с постоянной тенденцией на ее снижение последние 20 лет: в период с 2005 по 2020 год общее снижение составило 45%, хотя цифра остается «значительной», - отмечается в исследовании.

Этот рост можно объяснить, в частности, тем, что ковид сильнее ударил по тем, у кого есть сопутствующие заболевания, связанные с загрязнением воздуха (болезни легких, рак или диабет 2-го типа).

Кроме того, «если сравнивать 2020 год с 2019 годом, то число преждевременных смертей, связанных с загрязнением воздуха, увеличилось для микрочастиц PM2.5, но уменьшилось для диоксида азота NO2 и для озона O3», - говорится в исследовании ЕАОС.

Для частиц озона (O3), в основном от дорожного движения и промышленной деятельности, тенденция в 2020 году была отрицательной: немногим более 24 тысяч смертей, то есть снижение на 3% за год.

Что касается диоксида азота (NO2), газа, производимого в основном транспортными средствами и тепловыми электростанциями, то было зарегистрировано более 49 тысяч преждевременных смертей, то есть на 22% меньше, чем годом ранее, что частично можно объяснить сокращением дорожного движения во время пандемии коронавируса.

Фото: AP