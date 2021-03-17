НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казахстане 237 пациентов с коронавирусом находятся в тяжелом состоянии, передает МИА «Казинформ».

«На 17 марта лечение от КВИ продолжают получать 19 632 человека (15 820 КВИ+ и 3 812 КВИ-), из них в стационарах находятся 5 370 пациентов, на амбулаторном уровне – 14 262 пациента. Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся в тяжелом состоянии 237 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – 56 пациентов; на аппарате ИВЛ – 40 пациентов», - говорится в сообщение, опубликованном в Telegram МВК по нераспространению коронавируса.