10:04, 04 Март 2021 | GMT +6
237 пациентов с коронавирусом находятся в тяжелом состоянии – Минздрав РК
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Лечение от КВИ продолжают получать в Казахстане 19 053 человека. 237 пациентов находятся в тяжелом состоянии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Министерства здравоохранения РК.
На 4 марта лечение от КВИ продолжают получать 19 053 человека (13 227 КВИ+ и 5 826 КВИ-), из них в стационарах находится – 4 418 пациентов, на амбулаторном уровне – 14 635 пациентов.
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:
• в тяжелом состоянии – 237 пациентов,
• в состоянии крайней степени тяжести – 45 пациентов;
• на аппарате ИВЛ – 51 пациент.
Напомним, за прошедшие сутки в Казахстане выявлено 804 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.