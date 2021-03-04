237 пациентов с коронавирусом находятся в тяжелом состоянии – Минздрав РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Лечение от КВИ продолжают получать в Казахстане 19 053 человека. 237 пациентов находятся в тяжелом состоянии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Министерства здравоохранения РК.

На 4 марта лечение от КВИ продолжают получать 19 053 человека (13 227 КВИ+ и 5 826 КВИ-), из них в стационарах находится – 4 418 пациентов, на амбулаторном уровне – 14 635 пациентов.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

• в тяжелом состоянии – 237 пациентов,

• в состоянии крайней степени тяжести – 45 пациентов;

• на аппарате ИВЛ – 51 пациент.

Напомним, за прошедшие сутки в Казахстане выявлено 804 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.