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    10:04, 04 Март 2021 | GMT +6

    237 пациентов с коронавирусом находятся в тяжелом состоянии – Минздрав РК

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Лечение от КВИ продолжают получать в Казахстане 19 053 человека. 237 пациентов находятся в тяжелом состоянии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Министерства здравоохранения РК.

    На 4 марта лечение от КВИ продолжают получать 19 053 человека (13 227 КВИ+ и 5 826 КВИ-), из них в стационарах находится – 4 418 пациентов, на амбулаторном уровне – 14 635 пациентов.

    Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

    • в тяжелом состоянии – 237 пациентов,

    • в состоянии крайней степени тяжести – 45 пациентов;

    • на аппарате ИВЛ – 51 пациент.

    Напомним, за прошедшие сутки в Казахстане выявлено 804 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Минздрав РК
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