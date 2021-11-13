+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -4 °С
Алматы: -2 °С
USD 429.59 EUR 491.49
RUB 5.96 CNY 67.37
Скачать
Новости
Вся лента >>>

2365 человек выздоровели от коронавируса в Казахстане

13 Ноября 2021 08:15
Поделиться:
2365 человек выздоровели от коронавируса в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане 2365 человек выздоровело от коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.

Новости по теме
Коронавирус в Казахстане: два региона остаются в «красной зоне»
Минздрав РК: 514 больных коронавирусом - в тяжелом состоянии Шесть казахстанцев скончались от ковидной пневмонии за сутки 1220 случаев коронавируса выявили за сутки в Казахстане

В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 175,

город Алматы - 188,

город Шымкент - 35,

Акмолинская область - 133,

Актюбинская область - 41,

Алматинская область - 46,

Атырауская область - 44,

Восточно-Казахстанская область - 364,

Жамбылская область - 15,

Западно-Казахстанская область - 420,

Карагандинская область - 137,

Костанайская область - 312,

Кызылординская область - 24,

Мангистауская область - 4,

Павлодарская область - 254,

Северо-Казахстанская область - 131,

Туркестанская область - 42.

Итого выздоровевших в Казахстане - 912611.


Подписывайтесь на наш канал:

#Здравоохранение   #Коронавирус в РК  
Поделиться:
Новости по теме
Коронавирус в Казахстане: два региона остаются в «красной зоне»
Минздрав РК: 514 больных коронавирусом - в тяжелом состоянии
Шесть казахстанцев скончались от ковидной пневмонии за сутки
1220 случаев коронавируса выявили за сутки в Казахстане
Популярное
1 Привитых какой вакциной больше всего среди скончавшихся от коронавируса
2 Снег и дождь: прогноз погоды в Казахстане на три дня
3 Вопрос внедрения цифрового тенге прокомментировал глава Нацбанка
4 Вопрос переполненных в пандемию автобусов прокомментировал Алексей Цой
5 Водитель чудом выжил после жуткого ДТП в Алматинской области
6 Водителей общественного транспорта без необходимой категории прав выявили в Алматы
Читайте также
1220 случаев коронавируса выявили за сутки в Казахстане
Коронавирус с нами надолго - профессор рекомендует привиться и пройти ревакцинацию
Привитых какой вакциной больше всего среди скончавшихся от коронавируса
Снег и дождь: прогноз погоды в Казахстане на три дня
Вопрос внедрения цифрового тенге прокомментировал глава Нацбанка
Вопрос переполненных в пандемию автобусов прокомментировал Алексей Цой
Водитель чудом выжил после жуткого ДТП в Алматинской области
Водителей общественного транспорта без необходимой категории прав выявили в Алматы
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Махаббат Сыздыкова
Махаббат Сыздыкова
954-047
rusred@inform.kz

Архив